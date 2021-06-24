快訊

暑假多還學生2天！ 中小學今年將延至9月1日開學

十二頁告別書：香港的最後一份《蘋果日報》…寫了什麼？

全聯「PXGo!小時達」攜手高雄好家載、台南便利送 滿399元免運送到家

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台南地區11個全聯門市「PXGo!小時達」和「台南便利送」合作，共同推出外送優惠，生鮮雜貨消費滿399元免運費。圖／全聯福利中心提供
台南地區11個全聯門市「PXGo!小時達」和「台南便利送」合作，共同推出外送優惠，生鮮雜貨消費滿399元免運費。圖／全聯福利中心提供

疫情三級警戒持續延長，外送服務此時顯得格外重要，高雄市政府推出的「高雄好家載」，以及台南市政府推出「台南便利送」，整合「LINE熱點」平台、高雄餐飲業者、計程車司機和機車快遞，打造防疫互助外送經濟。而全聯福利中心今日也宣布「PXGo!小時達」加入高雄、台南雙平台，推出滿399元免運外送到家，為防疫增添助力。

「高雄好家載」目前已有數百家餐飲業者及11處市場、夜市上線，亦和高雄地區13個全聯門市「PXGo!小時達」合作，共同推出外送優惠。全聯指出，透過點選「高雄好家載」LINE熱點專區內全聯「PXGo!小時達」資訊，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，且消費滿399元即可享免運優惠。

而「台南便利送」，目前有台南區域11處商圈、14個市場、賣場等近800家業者加入外送服務，現在更和台南地區11個全聯門市「PXGo!小時達」合作，共同推出外送優惠，生鮮雜貨消費滿399元免運費且最快1小時送達。只要加入「台南便利送」LINE官方帳號，透過選擇「台南便利送」功能選單內的「PXGo!小時達」，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，同樣消費滿399元即可享免運優惠。

防疫期間小時達採用「無接觸送餐」，餐點置適當地點後，由外送員電聯或傳簡訊提醒消費者取餐。同時每位外送員每日上線前，均填寫疫調檢查表，未回填者不可接單。外送員進行配送任務時全程配載口罩，每日2次酒精清潔保溫袋，提供最高標準的外送服務。

高市府獨創推出「高雄好家載」，攜手高雄地區13個全聯門市的「PXGo!小時達」服務，推出外送優惠。圖／全聯福利中心提供
高市府獨創推出「高雄好家載」，攜手高雄地區13個全聯門市的「PXGo!小時達」服務，推出外送優惠。圖／全聯福利中心提供

外送員 LINE 餐飲業

延伸閱讀

加入高雄好家載外送平台 全聯「PXGo！小時達」今上線

台南市與全聯台南11家門市合作 滿399元免運小黃送到家

6月24日下午2點起 全聯雙北266家門市開賣家用快篩試劑

挺身而出辛苦了！ 外送員收「手寫卡」淚喊：第一次被當英雄

相關新聞

交通7月新制！台鐵放寬開車前30分鐘訂票、加嚴機組員檢疫

暑假即將到來。交通部今天公布7月新制，共有七大項，包含台鐵延長當日可訂票時間，旅客可訂開前車30分鐘車票；中華郵政則祭出...

每次消毒100分鐘起跳！ 醫PO照心疼清潔員：內心一定很崩潰

台灣本土疫情延燒一個多月來，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，除了醫護人員忙不過來，院內的清潔人員也有做不完的消毒作業。一位急診科住院醫師就透露，每進行一次負壓隔離病房的消毒，就需耗時100分鐘，還得身穿厚厚的防護裝，實在相當辛苦；他也分享一張清潔人員在等待時累倒在牆邊的照片，感性直呼「防疫是靠好多人共同努力，才能撐起來」。

鋒面影響今各地有雨 周六西南風增強「中南部勿輕忽」

典型滯留鋒面今天持續影響。中央氣象局說，今天各地仍有降雨機率，南部、花東午後慎防大雨。明天鋒面北抬，西南風增強，中南部同...

趕快報稅！最後7天北區仍30萬件未報 常見忘帶憑證白跑

所得稅報稅最後7天，今年報稅系統複雜，許多民眾寧願臨櫃報稅較快速、心安，各地臨櫃報稅民眾仍多，北區國稅局今天上午表示，截...

全聯「PXGo!小時達」攜手高雄好家載、台南便利送

疫情三級警戒持續延長，外送服務此時顯得格外重要，高雄市政府推出的「高雄好家載」，以及台南市政府推出「台南便利送」，整合「...

萊爾富今天下午3點雙北兩門市開賣羅氏家用快篩試劑

為便利民眾居家自行檢測與迅速找出疑似新冠肺炎(COVID-19)陽性個案，萊爾富今天（6月24日）下午3點起於北市信北店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。