全聯「PXGo!小時達」攜手高雄好家載、台南便利送 滿399元免運送到家

疫情三級警戒持續延長，外送服務此時顯得格外重要，高雄市政府推出的「高雄好家載」，以及台南市政府推出「台南便利送」，整合「LINE熱點」平台、高雄餐飲業者、計程車司機和機車快遞，打造防疫互助外送經濟。而全聯福利中心今日也宣布「PXGo!小時達」加入高雄、台南雙平台，推出滿399元免運外送到家，為防疫增添助力。

「高雄好家載」目前已有數百家餐飲業者及11處市場、夜市上線，亦和高雄地區13個全聯門市「PXGo!小時達」合作，共同推出外送優惠。全聯指出，透過點選「高雄好家載」LINE熱點專區內全聯「PXGo!小時達」資訊，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，且消費滿399元即可享免運優惠。

而「台南便利送」，目前有台南區域11處商圈、14個市場、賣場等近800家業者加入外送服務，現在更和台南地區11個全聯門市「PXGo!小時達」合作，共同推出外送優惠，生鮮雜貨消費滿399元免運費且最快1小時送達。只要加入「台南便利送」LINE官方帳號，透過選擇「台南便利送」功能選單內的「PXGo!小時達」，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，同樣消費滿399元即可享免運優惠。