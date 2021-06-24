萊爾富今天下午3點雙北兩門市開賣羅氏家用快篩試劑

為便利民眾居家自行檢測與迅速找出疑似新冠肺炎(COVID-19)陽性個案，萊爾富今天（6月24日）下午3點起於北市信北店、北縣重富店首批開賣進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元，每店各限量100盒、不拆售，限量售完為止。

萊爾富呼籲自行購買家用快篩試劑於居家檢測的民眾，測出結果為陰性時，仍須遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑與試劑棒，請勿任意丟棄，須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；若已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應配戴醫用口罩，盡速前往醫療院所就醫，前往就醫時請勿搭乘大眾運輸工具。

目前仍在居家隔離或居家檢疫者，可委託親友協助至指定超商購買家用快篩試劑，測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者，自行購買家用快篩試劑測出結果為陽性時，請務必戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

另外，由於快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。有任何疑問可至食藥署網站（http://www.fda.gov.tw）查詢相關資訊。

●萊爾富販售門市店址：

萊爾富北市信北店：台北市信義區中坡北路17、19號

萊爾富北縣重富店：新北市三重區光復路一段85、85-2號