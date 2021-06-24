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十二頁告別書：香港的最後一份《蘋果日報》…寫了什麼？

高市拚綠電 生命紀念館等公有建物陸續「種電」！

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市立文化中心頂樓裝上太陽能光電板。圖／高雄市工務局提供
高雄市立文化中心頂樓裝上太陽能光電板。圖／高雄市工務局提供

高雄市加速推動綠電設置，大型公共建物屋頂陸續「種電」，包括民政局所屬的旗津生命紀念館、環保局所屬的旗山區域性垃圾掩埋場及高雄市文化中心等都裝置太陽光電，至6月23日止，整體設置備案量達68.5百萬瓦（MW），已超越半年目標65 MW，且是去年同期的1.86倍。

高市府跨局處成立「綠電推動專案小組」，擬定6年1G目標計畫，110年目標為設置備案量130MW。

高雄市副市長林欽榮昨召開綠電推動專案小組第7次會議驗收成果，工務局表示，至6月23日為止設置備案量約為68.5MW，已超越半年目標。

林欽榮表示，高雄擁有充足的日照資源及完整產業基礎，配合國際能源轉型發展趨勢，高市府綠電計畫的太陽光電政策目前已達到階段目標；市府並盤點公有建築物推動設置多元型態的光電設備，旗津生命紀念館、旗山區域性垃圾掩埋場、高雄市文化中心都已設置，陸續會有更多的公有建築設置太陽光電設備。

工務局表示，為鼓勵民眾在自有建築物屋頂設置太陽光電設備，市府今年編列1500萬預算提供設置補助，至6月23日為止申請件數為118件，申請容量是1254.325kW，申請金額7,656,120元，經費尚有餘額，補助期限至10月15日，會依申請順序補助，經費用完就停止申請。

有意申請補助的民眾，可洽建管處第二課太陽光電窗口陳小姐聯繫（電話：3368333轉2134）。補助內容可上網https://solar.kcg.gov.tw/「高雄之光宜居之城」網頁查詢。

高雄市旗津生命紀念屋頂也裝置太陽能光電板。圖／高市工務局提供
高雄市旗津生命紀念屋頂也裝置太陽能光電板。圖／高市工務局提供

高雄市 建築 紀念館

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