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疫情持續難解封好惱人 心理師鼓勵學著自我減壓

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
本土疫情持續，民眾等待解封的心情，隨疫況像坐雲霄飛車般高低起伏，心理壓力也越來越大。圖／聯合報系資料照片
本土疫情持續，民眾等待解封的心情，隨疫況像坐雲霄飛車般高低起伏，心理壓力也越來越大。圖／聯合報系資料照片

全國3級疫情警戒延長至7月12日，民眾等待解封的心情，隨本土疫況像坐雲霄飛車般高低起伏，而宅在家快悶壞了，出門工作辦事又怕染疫，衛福部草屯療養院鼓勵，應嘗試與練習降低內心波動，支持自己也協助親友在防疫期間減壓。

草屯療養院指出，疫情期間，不管是第一線醫護、警消、清消人員，各行各業甚至一般民眾，每個人都是在跟看不見的敵人作戰，心情難免忐忑不安，深怕一個防疫動作不確實，病毒就來敲門，易產生心理壓力，但這其實學著面對並排解。

草療臨床心理師江依潔說，疫情期間應「改變習慣」，將防疫措施融入生活模式變成習慣，懂得「重點整理」注意與自身相關重要訊息或政策就好，減少接收雜亂資訊，適時打斷自己，勿逗留資訊海，更要「動腦思考」因現今真假訊息流竄。

宅在家悶，但要「接納自己情緒」，而情緒無對錯，有情緒也很正常，但有專注當下身體感受並學會覺察，並標記情緒；當感到焦慮、緊張、憤怒等負面情緒時，試著在家找到喜歡的事情做，以「替代行為」去放鬆本來的負面感覺。

江也提到，民眾可以建造「安全堡壘」，這堡壘能是人物地，像是親密的人、小物品、家或自己房間等，在堡壘內抒發情緒，也告訴自己堡壘內是安全的；對親友要「互相體諒信賴」，就算他們防疫有不足之處也要以溫柔耐心提醒替代責罵。

防疫期間，應減少人與人的連結，但能增加「心與心的連結」，利用電話或LINE、視訊等軟體，關心遠方親友，也接受他人關懷，減少孤軍奮戰感；懂得「自我鼓勵」，相信第一線人員，也照顧好自己，跟自己說聲辛苦了，並「期待光明到來」。

草療院長藍祚鴻則說，大環境變動易致人心惶惶，因此民眾應嘗試與練習，減少因疫情而帶來的心理壓力，若還是無法降低不安，該負面感受甚至影響到生活，建議仍至身心科門診就醫，要是因疫無法前往可撥打「1925」諮詢專線尋求協助。

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