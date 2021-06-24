趕快報稅！最後7天北區仍30萬件未報 常見忘帶憑證白跑

所得稅報稅最後7天，今年報稅系統複雜，許多民眾寧願臨櫃報稅較快速、心安，各地臨櫃報稅民眾仍多，北區國稅局今天上午表示，截至昨天，納稅人完成報稅收件217萬餘件，已達去年總件數八成七，網路申報件數為143.9萬多件，佔申報件數六成六，的66.30%3. 網路申報中屬行動電話認證的件數為477，866件，行動電話報稅今年推出就受到許多納稅人接受。

也因前往臨櫃報稅人潮較多，北區國稅局桃園分局戶外臨櫃報稅專區，每天平均約1000人臨櫃報稅，稅務人員要求申報民眾戴口罩、消毒，做好社交距離，又以周一、周五臨櫃人潮最多，

國稅局桃園分局長賴月琳表示，桃園完成報稅收件28萬1676件，已達去年總收件315399件的89.3%，其中網路報稅件數18萬8916件，約佔申報件數67.6%、行動電話報稅6萬3004件佔33%，臨櫃民眾常見忘記攜帶申報憑證，呼籲納稅人臨櫃記得攜帶憑證，以免白跑一趟。

北區國稅局表示，該局各縣市轄區去年報稅總收件246萬9672件，目前已完成報稅件數217萬753件，佔去年總收件87.9%，今年鼓勵民眾網路申報件數達143萬9207件，也占申報件數66.3%，其中新增行動電話報稅47萬7866件，約網路申報33%，行動電話報稅受到納稅人報稅青睞。