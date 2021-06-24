吸菸者染疫死亡風險高 國健署籲趁居家辦公戒菸

世界衛生組織警示，吸菸者若感染新冠肺炎，恐有較大風險演變成重症或死亡。據國健署調查，難以拒絕他人請菸、遞菸等社交因素是戒菸失敗一大主因，呼籲趁居家辦公期間勇敢戒菸。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，世界衛生組織（WHO）於5月31日世界無菸日公布最新版「戒菸的百個理由」中，將「吸菸者若感染新冠肺炎後，罹患重症及死亡的風險更大」列為首要戒菸理由。

根據國健署2018年國人吸菸行為調查，有28.8%吸菸者過去一年曾嘗試戒菸，卻以失敗告終。進一步調查發現，戒菸失敗前3大原因分別為習慣、無聊、渴望吸菸，另有一部分是因社會環境中的社交關係影響造成戒菸失敗，例如難以拒絕他人請菸或遞菸。

衛生福利部國民健康署菸害防制組簡任技正呂孟穎今天表示，近期因應疫情，許多民眾都在家遠端上課、上班，社交活動也大幅減少，不會有同事或朋友請菸或遞菸，正是戒菸的最好時機，呼籲吸菸族下定決心戒菸。

呂孟穎說，吸菸者停止吸菸後，由於身體正在適應體內尼古丁含量減少，可能出現焦慮易怒、情緒低落不穩定、難以入眠等「戒斷症狀」，肺部也可能正在清除焦油和黏液，而有口乾及咳嗽的情形，可以利用小撇步聰明應對。

呂孟穎指出，首先，可以利用菸品替代物來分散注意，例如咬胡蘿蔔條、芹菜條、小黃瓜、嚼口香糖或含薄荷糖來抑制想抽菸的衝動，也可刷牙並提醒自己正在戒菸。

另外，也可以嘗試改變生活習慣，像是調整生活中與菸有關的行為與習慣，藉此轉移對菸有關的情緒連結，並且培養新的嗜好像是打電動或學習音樂等，洗溫水澡、散步或運動也能夠轉移對菸癮的注意力，以緩解戒菸期間產生的不穩定情緒。

呂孟穎強調，除了上述作法，也建議塑造支持環境，像是加入拒菸之友會建立支持網絡，或是請親友協助提醒「自己戒菸中」。

疫情期間，國健署持續提供戒菸服務，民眾可撥打免費戒菸專線（0800-636363）由專業人員提供具隱密性的諮詢服務，打造專屬的戒菸計畫並協助克服生理戒斷症狀，也可使用Line通訊軟體的戒菸諮詢服務（ID：tsh0800636363），協助解決戒菸過程中所遇到的困難與挫折，迎向健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康