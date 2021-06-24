「菜是無辜的」北農事件與菜無關 農糧署盼挽消費信心

菜是無辜的！北農疫情擴大，造成消費者恐慌，產地訂單急凍，農民還被通路要求要出示證明，證明蔬果飛來自北農，造成生產者很多困擾。農委會農糧署表示，新冠肺炎疫情「跟菜沒有關係」，消費者不要恐慌。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，北農的疫情正在控制中，今天起要求要有陰性證明才可以進場拍賣，今天周四，量本來就比較少，也很多承銷人觀望、沒有進場拍賣，但整個流程做下來，還算秩序良好。

至於農民、合作社場被要求要出是非北農菜的證明，姚志旺說，「菜是無辜的」，北農是北台灣最重要的批發市場，新冠肺炎疫情跟菜沒有關係，消費者不要恐慌，蔬果買回去就要清洗，清理後煮熟食用，沒有安全上的顧慮，沒有傳播新冠肺炎病毒的問題，因此仍鼓勵消費者多消費、多買、多食用國產蔬果，防疫期間攝取健康蔬果，對身體有益。