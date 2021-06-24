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每次消毒100分鐘起跳！ 醫PO照心疼清潔員：內心一定很崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情延燒，除了醫生、護理師之外，院內的清潔員、藥師、行政人員等單位，也都是不可或缺的防疫作戰一員。圖為醫護人員示意圖／聯合報系資料照片
國內疫情延燒，除了醫生、護理師之外，院內的清潔員、藥師、行政人員等單位，也都是不可或缺的防疫作戰一員。圖為醫護人員示意圖／聯合報系資料照片

台灣本土疫情延燒一個多月來，各大醫院的醫療量能逐漸緊繃，除了醫護人員忙不過來，院內的清潔人員也有做不完的消毒作業。一位急診科住院醫師就透露，每進行一次負壓隔離病房的消毒，就需耗時100分鐘，還得身穿厚厚的防護裝，實在相當辛苦；他也分享一張清潔人員在等待時累倒在牆邊的照片，感性直呼「防疫是靠好多人共同努力，才能撐起來」。

一名急診科住院醫師透過臉書「J個醫師」發文表示，為確實阻絕新冠病毒傳播，確診者得住進「負壓隔離病房」，而病房每住過一位患者，就要進行至少三次的消毒，每次間隔需靜置約20至40分鐘，將病房內的表面全部擦拭消毒一次則為20分鐘左右，總計下來，每一次消毒都要花上約100分鐘。

該醫師指出，這份工作由院內的清潔人員負責，但因防護裝備有限，無法讓他們連換三套兔寶寶防護裝，也就是說，清潔員著裝進去消毒後，就得穿著悶熱的裝備，被困在充滿病毒的病房裡至少100分鐘，而只要穿過兔寶寶裝的人就知道，這套防護衣只要穿超過10分鐘，就已經相當燥熱難耐。

該醫師說道，清潔員除了需忍受悶熱不適感，還得承擔被感染的風險，心情勢必相當崩潰煎熬；他隨後也分享一張照片，圖中是一名清潔人員在消毒靜置的間隔時，因規定不可有多餘動作而靠牆閉目養神，累癱的模樣讓人看了相當心疼。

該醫師強調，疫情爆發以來，許多人給予醫護人員支持，但他想提醒民眾，防疫是靠許多職系的人共同努力才能撐起，除了醫生、護理師之外，醫檢師、放射師、藥師、呼吸治療師、社工師、清潔人員、行政人員等單位，也全都是在第一線並肩作戰的一員，希望大眾能給予這些人鼓勵；文末，他則感嘆直呼「我們都很努力了，所以才能一起走到現在」。

醫師 醫護人員 負壓隔離病房

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