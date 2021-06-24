心理師從「火神的眼淚」 談創傷後壓力症候群PTSD治療

6月是「創傷後壓力症候群」宣導月，也是一項全球運動，希望減少這種病症的汙名並為患者提供支持，衛福部苗栗醫院心理師余錦星為增進民眾對此病症的認識，透過近期頗受歡迎的消防職人劇「火神的眼淚」，帶大家一起了解創傷後壓力症候群（PTSD）。

余錦星說，劇中的消防員志遠，小時因玩火造成火災導致哥哥過世，內心很自責，卻因害怕沒把真相說出口，從此心理埋下一個創傷種子，為彌補過錯把自己塑造出不能再犯錯的個性，放棄喜愛的音樂，長大後從事消防員工作。開始時，他只會看見死去的哥哥跟自己對話，但救難中又目睹錢小姐在自己面前墜樓身亡，還有小男孩因火災喪生等多次挫折衝擊下，志遠內在的創傷種子也漸發芽結果，形成明顯的精神症狀，情緒變不穩，易對身邊人發怒，睡不好、做惡夢，一再看見死者，會刻意避開事件發生的現場，看見類似錢小姐身上穿的衣服花色出現手抖、視力模糊等症狀，需靠喝酒及偷竊的藥物協助入睡和改善身體不適。

身邊人都覺得狀況不對，希望他就醫，但志遠總是抗拒，認為是工作壓力大，否認自己的症狀，就算勉強就醫，也不接受醫生建議與診斷，中斷治療，直到症狀更嚴重，在一次救災現場因精神症狀影響導致自己受困，最後在弟兄及女友協助下，才願正視自己的問題，開始接受治療。

余錦星指出，志遠的行為是很典型的，「我沒有病，我只是工作壓力太大而已。」在臨床上常發現很多個案，面對自己的精神症狀時都會出現類似抗拒行為，原因可能是缺乏病識感，認為自己沒生病，或過度在意他人眼光所導致的行為，這可能來自我們的文化及環境對精神疾病的刻板印象所致。

他指出，創傷壓力比大家想像的更易發生，只是多數人隨時間流逝及自我調節後，症狀都會有某些程度的改善，但如果症狀持續出現，包括情緒低落、煩躁、易怒、害怕、焦慮等情緒感受，或一再出現與創傷有關的影像、想法及惡夢，產生強烈生理心理反應，逃避與事件相關或類似的人事物，對外界刺激過度警覺，出現失眠、專注力變差、易受驚嚇，如有這種狀況建議就醫找專業人員協助治療。藥物治療可有效緩和症狀，有些個案可因此獲改善，但像劇中醫生所述，這些症狀是內在心理問題引起，所以除了藥物治療協助外，搭配心理師心理諮商治療效果會更好。