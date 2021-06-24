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疫情宅在家 興大園藝系線上開課教民眾種菜

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司舉辦2場「居家園藝，對抗疫情」健康園藝系線上課程，教導民眾在家輕鬆種菜。圖／興大提供
防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司舉辦2場「居家園藝，對抗疫情」健康園藝系線上課程，教導民眾在家輕鬆種菜。圖／興大提供

防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司攜手合作，6月23、30日舉辦兩場「居家園藝，對抗疫情」健康園藝系列線上課程，並於事先送出「綠愛」（不結球白菜，俗稱青江菜）種子，教導民眾在家輕鬆種菜，吸引200多人報名參加。

這項活動是由副校長王精文領軍的中興大學社會責任實踐計畫「青銀樂園藝：花藝永續服務計劃」，計畫主持人興大園藝系主任吳振發表示，日前進行近千份問卷調查，發覺長者及民眾疫情期間宅在家，在心情及身體健康上都受到相當大的影響，並且大家普遍認同在家種菜種花，有助於壓力紓解。

6月23日第一堂線上課乘以「綠愛播種」為主題，吳振發表示，感謝農友種苗大力贊助上百份綠愛種子提供課程使用，由興大園藝系教授宋妤，以生動活潑的講課方式，進行線上居家園藝課程教學，讓民眾在疫情期間學在家就能種菜，不僅能活絡筋骨，也能緩解緊張情緒，更能自己採摘、享用健康的食材。

6月23日主題是「綠愛播種」、6月30日主題「蔬菜栽培」，時間是下午3點30分至4點30分，透過「健康園藝系列課程」臉書社團線上授課，課程免收費用。

吳振發表示，農友種苗公司推薦並提供之「綠愛」品種（不結球白菜，俗稱青江菜）進行講解、種植、蔬菜栽培教學。這款蔬菜品種於居家容易種植、生長速度快，不僅短期間採收和食用，更可以帶來滿滿的成就感，是一款非常適合長者居家療育栽種的健康蔬食。

這套線上課程也歡迎對於園藝有興趣的民眾一同共襄盛舉，詳細資訊洽網址： https://www.facebook.com/groups/1376929736014268/ 。

防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司舉辦2場「居家園藝，對抗疫情」健康園藝系線上課程，教導民眾在家輕鬆種菜。圖／興大提供
防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司舉辦2場「居家園藝，對抗疫情」健康園藝系線上課程，教導民眾在家輕鬆種菜。圖／興大提供
防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司舉辦2場「居家園藝，對抗疫情」健康園藝系線上課程，教導民眾在家輕鬆種菜。圖／興大提供
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疫情 中興大學 三級警戒

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