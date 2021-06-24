快訊

是醫師也是新手媽媽：主治醫生曝育兒與工作的拉扯

政院拍板！暫緩實施6月夏季電價 減免服務業、農業電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面影響今各地有雨 周六西南風增強「中南部勿輕忽」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，這波鋒面有可能是今年最後一波梅雨鋒面。本報資料照片
中央氣象局說，這波鋒面有可能是今年最後一波梅雨鋒面。本報資料照片

典型滯留鋒面今天持續影響。中央氣象局說，今天各地仍有降雨機率，南部、花東午後慎防大雨。明天鋒面北抬，西南風增強，中南部同樣不能輕忽。

氣象局氣象預報員徐仲毅說，鋒面正通過台灣東方海面，今天天氣還是受到鋒面影響，天氣不穩定，但雨勢較緩和，西半部、東北留意短暫陣雨或雷雨，花東則是局部短暫陣雨或雷雨，各地都還有降雨機率。南部地區、山區、花東也可能有大雨、短時強降雨，主要發生在午後。各地晚上降雨緩和，僅南部還是會有明顯雨勢。

徐仲毅說，明天是鋒面北抬過程，天氣還是不穩定，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部轉午後雷陣雨天氣型態，清晨到上午南部可能有大雨，午後各地會有雨勢比較大或是局部大雨機率。

徐仲毅說，周六後鋒面再往北，西南風增強，不能輕忽，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，甚至局部大雨，到下周三前都是如此。北部、東半部在周六之後是背風側，晴朗炎熱有午後雷陣雨，普遍高溫32到35度，不排除有36度高溫。

此外，徐仲毅提醒，下周日、一東南部還可能有焚風。今明馬祖也會有局部霧或是低雲影響能見度。

徐仲毅說，今年第五號颱風薔琵移動方向持續朝北，往東北方向移動，來到日本東方近海，對台灣天氣沒有直接影響，48小時內還有略為增強趨勢，之後就會減弱成溫帶氣旋。

至於這波鋒面是否為今年最後一道梅雨鋒面，徐仲毅說，7月初之後會進到典型夏季型態，應該可以算是今年最後一波，但下周一前後還是有鋒面比較接近狀況，仍需觀察。

氣象局 高溫

延伸閱讀

自己的蛋自己救！大雨巢漫蛋漂 保育類水雉急啣蛋保護

台東省道台23線今大雨坍方中斷 縣府宣布3村落停班課

滯留鋒影響 新北、桃園等8縣市夜防大雨

鋒面持續降雨 台南曾文水庫蓄水將破2億噸

相關新聞

我們比日韓幸福？調查：台灣世界第3有錢 但比你想得更孤獨

結果顯示，台灣在「富人俱樂部」前段班，儘管大眾自覺低薪，事實上購買力很強；然而，空污嚴重與社會連結的缺乏，卻是大問題。

東京台場大江戶溫泉物語9月5日熄燈 台網友哀號：紅眼航班好去處沒了

來到日本東京，除了Shopping，泡湯也是不少台灣人必做的項目之一，只不過知名旅遊景點「東京台場大江戶溫泉物語」因與東京都的土地租賃契約到期之因素，將於9月5日結束營業，消息傳來PTT的八卦版，不少網友哀號這裡氣氛優，「超可惜」、「紅眼航班過一夜的好地方就這樣消失了」。

居家上班小孩在旁干擾壓力大 專家：先降低過去標準

疫情改變原有的生活模式，學生展開遠距上課、家長則是居家上班。一名在台北從事金融保險業的女性上班族說，居家上班要同時兼顧小...

鋒面影響今各地有雨 周六西南風增強「中南部勿輕忽」

典型滯留鋒面今天持續影響。中央氣象局說，今天各地仍有降雨機率，南部、花東午後慎防大雨。明天鋒面北抬，西南風增強，中南部同...

「菜是無辜的」北農事件與菜無關 農糧署盼挽消費信心

菜是無辜的！北農疫情擴大，造成消費者恐慌，產地訂單急凍，農民還被通路要求要出示證明，證明蔬果飛來自北農，造成生產者很多困...

疫情宅在家 興大園藝系線上開課教民眾種菜

防疫三級警戒至今一個多月，許多民眾宅在家悶壞了，中興大學園藝系與農友種苗公司攜手合作，6月23、30日舉辦兩場「居家園藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。