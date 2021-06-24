鋒面影響今各地有雨 周六西南風增強「中南部勿輕忽」

典型滯留鋒面今天持續影響。中央氣象局說，今天各地仍有降雨機率，南部、花東午後慎防大雨。明天鋒面北抬，西南風增強，中南部同樣不能輕忽。

氣象局氣象預報員徐仲毅說，鋒面正通過台灣東方海面，今天天氣還是受到鋒面影響，天氣不穩定，但雨勢較緩和，西半部、東北留意短暫陣雨或雷雨，花東則是局部短暫陣雨或雷雨，各地都還有降雨機率。南部地區、山區、花東也可能有大雨、短時強降雨，主要發生在午後。各地晚上降雨緩和，僅南部還是會有明顯雨勢。

徐仲毅說，明天是鋒面北抬過程，天氣還是不穩定，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，東半部轉午後雷陣雨天氣型態，清晨到上午南部可能有大雨，午後各地會有雨勢比較大或是局部大雨機率。

徐仲毅說，周六後鋒面再往北，西南風增強，不能輕忽，迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，甚至局部大雨，到下周三前都是如此。北部、東半部在周六之後是背風側，晴朗炎熱有午後雷陣雨，普遍高溫32到35度，不排除有36度高溫。

此外，徐仲毅提醒，下周日、一東南部還可能有焚風。今明馬祖也會有局部霧或是低雲影響能見度。

徐仲毅說，今年第五號颱風薔琵移動方向持續朝北，往東北方向移動，來到日本東方近海，對台灣天氣沒有直接影響，48小時內還有略為增強趨勢，之後就會減弱成溫帶氣旋。

至於這波鋒面是否為今年最後一道梅雨鋒面，徐仲毅說，7月初之後會進到典型夏季型態，應該可以算是今年最後一波，但下周一前後還是有鋒面比較接近狀況，仍需觀察。