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奇美醫推廣三伏貼助8旬長者緩解症況 注意非所有人適用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
三伏貼敷貼位置。圖／奇美醫學中心提供
三伏貼敷貼位置。圖／奇美醫學中心提供

80歲陳爺爺，因過敏性鼻炎、氣喘宿疾困擾多年，近一年因新冠肺炎疫情爆發憂心遭感染，獲知「三伏貼」可改善體質，前往奇美醫學中心貼敷後，症狀改善不少。

奇美醫學中心中醫部總醫師蕭坤元說，「三伏貼」是在「三伏天」時施作的藥灸敷貼療法。所謂三伏天是一個節氣名稱，是指一年之內最熱的三天，包含初伏、中伏、末伏。中醫理論認為，人和自然界關係緊密，人體會順應時令產生變化，夏季時，人體氣血趨向體表，因皮膚汗孔開張，陽氣易外洩，冬季寒冷，陽氣虛弱症狀更加明顯，因為天氣冷就會出現症狀，三伏貼強調「冬病夏治」。

例如，案例陳爺爺冬季鼻塞更嚴重，可以辛溫香燥藥物作敷貼，如白芥子、延胡索、甘遂等，敷貼在特定穴位，如肺俞、定喘、風門、大椎等。因夏季皮膚汗孔開張，執行藥物敷貼易讓藥氣經皮膚毛孔，達到補充人體陽氣，對於虛寒過敏性症狀，具有減緩發作頻率。

蕭坤元表示，北市醫學雜誌研究指出，過敏性鼻炎病人使用三伏貼治療，三年平均門診次數減少2.45次，氣喘病人減少2.98次。另外，根據美國中醫藥雜誌研究指出，過敏性鼻炎病人在接受三伏貼治療後的鼻過敏嚴重指數(0分最輕至24分最嚴重)從平均12.06分改善至10.53分。而中醫藥研究論叢研究也指出，氣喘病人完成三伏貼後，症狀嚴重程度可從平均43.7%改善至38.%。

蕭坤元也說，三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，非所有人都適用；如屬熱證體質者或感冒、急性感染、皮膚過敏、紅熱腫痛者及孕婦、1歲以下者，體質易化熱上火也不建議。

因三伏貼是以藥物敷貼將陽氣透過皮膚進入人體，蕭坤元建議，當日回家不要洗冷水澡，也不要飲食冰飲、生冷瓜果等。飲食以清淡為主，不建議燥熱食物。若敷貼過程，皮膚搔癢、紅腫、起水泡者，應立即移除三伏貼，必要時就醫。

奇美醫學中心說，今年初伏、中伏、末伏分別為7月21日、7月31日、8月10日等三大時段，有需要患者，可電洽（06）2812811轉53790。

奇美醫學中心中醫部總醫師蕭坤元說，三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，若體質屬於熱證體質者或是懷孕婦女與1歲以下幼童，皆不建議使用。圖／奇美醫學中心提供
奇美醫學中心中醫部總醫師蕭坤元說，三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，若體質屬於熱證體質者或是懷孕婦女與1歲以下幼童，皆不建議使用。圖／奇美醫學中心提供

中醫 氣喘

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