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居家上班小孩在旁干擾壓力大 專家：先降低過去標準

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
家長居家辦公壓力大。圖／ingimage
家長居家辦公壓力大。圖／ingimage

疫情改變原有的生活模式，學生展開遠距上課、家長則是居家上班。一名在台北從事金融保險業的女性上班族說，居家上班要同時兼顧小孩、事業，平常用線上軟體溝通工作的時候，小孩總是在旁邊「媽媽、媽媽」地叫，壓力真得很大。

許多父母疫情在家身兼數職，快被責任壓得喘不過氣。心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群說：「疫情期間要保持特殊彈性，以前要做到100分的事情，現在容許自己做到80分就好。」先降低標準，不要被過往的角色給壓迫，試著自我調整、自我接納。

過去沒有疫情的時候，上班是員工、下班後可能是家長。羅惠群說，無法區別身分是很不得已的狀況，「孩子也是不斷面臨新的挑戰，視訊上課時有父母在旁邊，必須和兄弟姊妹共用筆電、共用資源。」

羅惠群說，當一家人在同一個住所，大人會受不了工作被打斷，沒辦法像以前一樣專注，進而產生挫折，當中其實都會出現更多情緒，這時彼此可以試著自我接納、或接納對方，才不會爭執不斷。

避免情緒愈演愈烈，羅惠群說，疫情間家暴數字通報量上升，說話會可出惡言，成年人要提醒自己，負面、攻擊性的言語要停止下來，可以切斷對話、先往獨立空間。

羅惠群建議，過去家裡面都是放鬆地方，居家空間可重新的規劃、設計，在家每個人都要有歸宿感，家長的工作行程表跟孩子的課表融合在一起，做一個適當的調整，大家都需要專注地 一起各自做好各自的事。

他指出，人會慢慢地適應新生活，經過混亂期、重整期，職場而言，雇主可以給居家工作的員工更好的彈性，優先處理家中孩子的事務，多點體諒讓彼此壓力變小。

疫情

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