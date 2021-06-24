滯留鋒略減弱 彭啟明：太平洋高壓下周有逐漸西伸趨勢

今天滯留鋒面還在台灣上空，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，但結構和前兩天相比減弱不少，今天各地仍有局部短暫陣雨，尤其中南部仍偏西南風，但逐步在緩和當中，有午後發展局部熱對流機會，周五再緩和，會更明顯，逐漸轉為更偏西南風的環境，溫度也將逐步緩升，未來幾天到周末，也都將回溫許多，有點偏熱。

他說，鋒面雖然減弱，明後天逐步北抬，但台灣附近環境仍轉為偏西南風，類似上周在中南部每天都下雨的情境將持續，尤其早晚，容易有些局部陣雨發生，靠沿海區域較大，靠山區午後也有局部雷陣雨發展，全台也都有些機會，類似每天晴時多雲偶陣雨的天氣將持續到下周三四。

他表示，溫度也將一天比一天回升，會再度回到北部34-36度的機會，中南部也會到32-35度，逐步進入夏天的環境。

彭啟明說，預計下周四五的環境，梅雨鋒面將滯留在長江流域附近，是否會再南下，機會應該較低，因為在預測上，太平洋高壓開始更為穩固，在下周有逐漸西伸的趨勢，高壓勢力延伸過來，台灣也將從偏西南風的環境，轉為高壓盤據的環境所主導，這是整體大環境的趨勢變化，但高壓的強度仍有些不確定性。

他說，如果發展不如預期，台灣的天氣可能就熱得不夠多，午後陣雨就容易發展。就要看下周高壓的發展。

彭啟明說，今年第5號颱風薔琵，仍在台灣東方約2000公里海面上，順著高壓環流北上，逐漸往北前進，對台灣沒有影響。展望未來，當高壓開始西伸，正式進入颱風季，建議做一次防颱演練的準備，重新在防颱的準備及流程安排上做調整。尤其今年遇到較嚴重疫情，在應變或撤離的方式上，和往年不同，務必要做好規畫。下周都市的熱島效應也會更熱，如何減少熱傷害也是要特別提醒注意。