鄭明典一張圖看得見鋒面！ 因小低壓環流發展 看似變形

一張圖看得見鋒面！中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象局風場預報顯示圖，他說，南、北風交會的地方就是鋒面，鋒面上有小低壓環流發展，使得鋒面看起來有點變形，彎彎曲曲的。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，滯留鋒面還在台灣上空，但結構和前兩天相比減弱不少，各地仍有局部短暫陣雨，但逐步在緩和當中，周五會更明顯，逐漸轉為偏西南風的環境，溫度也將逐步緩升。下周四五開始，太平洋高壓西伸，台灣將進入盛夏天氣了。

中央氣象局說，輕度颱風薔琵中心位置在鵝鑾鼻東方2090公里海面上，以每小時8轉12公里速度，向西北轉北北西進行，未來將朝日本東方海域移動，對台灣天氣無影響。

氣象局說，受滯留鋒面影響，但鋒面結構變差，各地降雨轉為短暫或較局部，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，不過一但有對流發展或通過時，還是容易有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區留意坍方、落石、溪水暴漲；溫度方面感受舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。