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今明梅雨徘徊 吳德榮：防大量降雨對局部地區致災可能

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，薔琵颱風強度略增強，逐漸向北迴轉，未來併入梅雨鋒，對台無影響。圖／取自氣象局網站
中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，薔琵颱風強度略增強，逐漸向北迴轉，未來併入梅雨鋒，對台無影響。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，薔琵颱風強度略增強，逐漸向北迴轉，未來併入梅雨鋒，對台無影響。由於其強度偏弱，並無能力破壞梅雨鋒的結構。

他說，今明兩天典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然能對各水庫繼續挹注儲水，但對於局部地區致災的可能性，還是要防範。今天各地雲量多、又有雨，天氣稍涼；北部24至31度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至33度。

吳德榮表示，周六至下周三梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕且不穩定的空氣、源源不絕，迎風面多雨的型態將持續至6月底。中南部降雨為不定時的、並有較大雨勢，應防範劇烈天氣及大量降雨。背風面的北部、東半部則天氣炎熱、氣溫偏高，午後亦有局部降雨的機率。

他說，下周四至下周六為模式末期的模擬，因學理限制而存在較大的不確定性。歐洲模式(ECMWF)模擬太平洋高壓緩慢增強，結束多雨的型態，逐漸進入夏季型的天氣；美國模式(GFS)模擬亦類似，只是時間稍微落後，故應持續觀察最新資料。

梅雨 吳德榮

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