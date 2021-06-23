回響／提升維修技術 台鐵局長：將加強產學交流合作

本報日前推出探索新聞，點出台鐵檢修兩大致命傷，包括配料短缺和技術斷層，檢修量能不足也恐衝擊行車安全。台鐵局長杜微昨下午到國立高雄科技大學第一校區的鐵道技術中心參訪，強調將透過擴大針對5G發展運用、系統設備改善、員工教育訓練項目，與鐵道技術中心加強交流與合作，以全面提升台鐵維修技術能量。

台鐵表示，台鐵的車輛、行車系統設備老舊且多樣繁雜，必須借重現場同仁維修技術與能量，將設備維持在良好狀態，這點對於行車安全也至關重要，在軌道技術日新月異的當下，提升維修技術的必然性也就不在話下。

杜微昨和副局長馮輝昇、機務處長陳詩本以及電務處長周袓德等人，到高科大的鐵道技術中心參訪，現場實際了解各項實驗場所、驗證設備等軟硬體設施。

杜微表示，很感謝高科大及鐵道技術中心的協助，台鐵先前委託修復車輛及號誌設備之電子卡版，成效相當良好，解決了消失性商源零組件的困擾。