快訊

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星Solve for Tomorrow競賽 報名徵件延長至7月13日止

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
台灣三星宣布第二屆「Solve for Tomorrow」競賽報名徵件時間至7月13日截止。圖／台灣三星提供
台灣三星宣布第二屆「Solve for Tomorrow」競賽報名徵件時間至7月13日截止。圖／台灣三星提供

三星第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，於5月底正式開跑後吸引不少高中職五專學子關注，徵件熱烈進行中。近日由於台灣疫情嚴峻，防疫警戒下許多暑期課程、學校活動接連取消，對學生的學習機會產生衝擊，因此台灣三星宣布將報名徵件時間延長兩周至7月13日截止，以鼓勵年輕學子於暑假期間停課不停學。透過關心在地的永續議題、發想結合科技的創意解決方案，提案學生不僅可培養面對未來世界的創新思維能力、有機會贏得高額獎金與獎品，更可於非常時期為台灣社會帶來正面力量。

台灣三星目標讓所有參賽者，皆能擁有最完善的參賽體驗。在避免群聚與減少外出的前提下， Solve for Tomorrow競賽報名與繳件將全面以線上方式進行，同時也簡化報名程序，參賽隊伍可先至官網下載報名表，填寫完成並以電子簽名或拍照上傳的方式繳交，更釋出能協助老師與學生快速了解競賽內容與報名方式的競賽懶人包，鼓勵有熱情改變社會的年輕學子相揪組隊，透過競賽將腦中的好點子結合科技，共創台灣更永續的未來。

三星第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，歡迎全台公私立高中職五專在學學生報名參加，初賽將於7月13日截止收件，通過初賽的隊伍即可進入複賽，並獲得工作坊、線上影音與輔導課程等教育資源。

疫情 三星

延伸閱讀

不受離職潮影響 五專優免護理科報到率不減反增

【疫期限定‧紙上旅遊提案】《跟著浮世繪去旅行》：陸奧 松島風景 富山眺望之略圖

記取教訓、追悼染疫亡故國人 藍常委提案訂415紀念日

消息指三星有意重啟自主架構處理器設計 避免NVIDIA收購Arm產生潛在影響

相關新聞

慘！業績下滑9成又延長三級 餐飲業苦：連外送員都找不到

疫情衝擊加上禁止內用的政策，已對全台餐飲業帶來強烈重擊，許多業者業績已經下滑5～9成，更有品牌直接退出市場。原訂6月28...

上千名松機人員今起打疫苗 民航局估本周可打完

在衛福部立桃園醫院醫護人員支援下，松山機場航空業從業人員今天開始施打莫德納疫苗，交通部民航局估計，約千餘人可在本周完成施...

影／祁文中巡視桃機注射疫苗作業 呼籲第一線人員儘早施打

交通部常務次長祁文中23日下午前往桃園國際機場視察莫德納疫苗專案接種作業，關心員工接種情況，呼籲第一線工作人員儘早施打疫...

湖山水庫水滿了！今起自然溢流3天 下游民眾留意安全

雲林湖山水庫因5月底、6月初及近日的降雨進帳豐沛水量，從5月底蓄水量不到3成快速成長，昨天下午已達9成6，差不到1公尺就...

居家活動量驟降小心肥胖找上門 醫師：運動量要多1倍

居家防疫小心肥胖找上門，壞處多多。根據美國調查顯示，因新冠肺炎住院的患者中，有近5成患者需要入住加護病房，而肥胖住院者較...

武陵、福壽山農場休園再延至7月12日 訂房客訂金全退

疫情嚴峻，全台三級警戒延長到7月12日，台中武陵農場、福壽山農場宣布延長休園至7月12日。不過，台中市潭子區觀光工廠「寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。