三級警戒再延長 餐飲業者只能再拚兩周苦撐
國內疫情爆發後，全台自5月19日進入三級警戒，直至今日不斷後延到6月28日，各行各業苦撐也希望政府能「局部解封」、「微解封」的可能。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，三級警戒要維持至7月12日，表示未達到要求，希望全民一起努力達到疫情平穩，聽到這消息面臨海嘯第一排的餐飲業還需要再苦撐一陣子。
全國三級警戒再延至7月12日，海嘯第一排餐飲業莫不憂心看不到盡頭快要撐不下去，禁內用讓許多餐飲業與攤商損失慘重，曾經大排長龍的景象不復見，完全沒人空蕩蕩的景象好似包場。中央疫情指揮中心表示因應三級警戒延長至7月12日，這段時間也要落實民生供需產業的監測，做好篩檢、疫苗接種，讓民生相關產業受到較完整保護，建立安心消費環境。
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