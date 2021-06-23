居家活動量驟降小心肥胖找上門 醫師：運動量要多1倍

居家防疫小心肥胖找上門，壞處多多。根據美國調查顯示，因新冠肺炎住院的患者中，有近5成患者需要入住加護病房，而肥胖住院者較健康體位住院者多2倍死亡率。中華民國肥胖研究學會榮譽理事長、開業肝膽腸胃科醫師蕭敦仁指出，如今民眾在家防疫，活動量驟降，作息不規律，連帶影響睡眠品質，都可能導致肥胖，建議每日運動量多一倍，一天運動1小時，每工作50分鐘，再利用線上運動教學影片運動10分鐘。

本土疫情趨緩，我國死亡個案中，以年長者、有慢性病者為主。在造成慢性病的危險因子中，以「肥胖」最為常見。國健署指出，相關的慢性病包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症、胃食道逆流等。

蕭敦仁分享，根據門診觀察，6月份胃食道逆流的患者竟較往常多出5成，且多是因肥胖、壓力大所致。

肥胖不只與慢性病相關，還與染疫後的病情發展有關。根據美國調查顯示，因新冠肺炎住院的患者中，有近5成患者需要入住加護病房，而肥胖住院者較健康體位住院者多2倍死亡率。

針對居家防疫的肥胖問題，蕭敦仁指出，疫情下，可從飲食、運動及睡眠3個角度來觀察。

蕭敦仁說，去年英國封城後，在家不能出門，三餐都在家裡吃，外食量減少，相較平時飲食習慣，反而會比較注意健康；原本出外上班還會通勤、走動，如今起床後刷牙洗臉完，就坐下辦公，活動量降低；再加上情緒緊蹦，容易睡不好，導致新陳代謝變差，胃口變好，但卻不想運動，因此體重容易上升。

為預防肥胖，蕭敦仁建議，每日運動1小時，每工作50分鐘，再利用線上運動教學影片運動10分鐘，做沒那麼激烈的有氧運動，並配合伸展、暖身，心跳每分鐘110下以上，他說，如果工作6小時，就能達到1天運動1小時，若想做核心肌群等較激烈的運動，可於晚上洗澡前進行。

他並提醒，應落實「防疫生活化」，調整好作息，該睡則睡，該吃則吃，該動要動，呼籲不要過度關注看聞，避免引起緊張焦慮、睡不好。