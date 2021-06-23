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高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

萊爾富今晚開放新竹以北68家門市開賣國產家用快篩試劑

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富今晚（6月23日）起再開放新竹以北約68家門市（無藥商門市及特殊門市除外）開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元，每店限量10盒，售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富今晚（6月23日）起再開放新竹以北約68家門市（無藥商門市及特殊門市除外）開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元，每店限量10盒，售完為止。圖／萊爾富提供

萊爾富今天（6月23日）下午3點起於萊爾富北市迪化店、北縣五工店首次開賣國產泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店各限量100盒，開賣約半小時已幾近完售。有鑑目前國內疫情，北部仍處於重點熱區，因此萊爾富緊急宣布自今晚起再開放新竹以北約68家門市（無藥商門市及特殊門市除外）販售泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，將陸續配送至門市，一盒5入售價1,700元，每店限量10盒，售完為止。

萊爾富表示，今天在北市迪化店、北縣五工店首次開賣國產家用快篩試劑，很多消費者在開賣前1小時就陸續在店外排隊，並遵守防疫社交距離與入店防疫規定（實聯制、人流控管）。

此外，萊爾富將於6月26日起開賣進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元，以及國產家用快篩試劑「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元，將陸續配送至全台門市（無藥商門市及特殊門市除外），實際配送數量以各店到貨為主。

萊爾富也呼籲自行購買家用快篩試劑於居家檢測的民眾，如果測出結果為陰性，仍須遵循疾病管制署的防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑與試劑棒勿任意丟棄，須以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理；若已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，則不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行檢測，應配戴醫用口罩，盡速前往醫療院所就醫，前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

目前仍在居家隔離或居家檢疫者，可委託親友協助至指定超商購買家用快篩試劑，自行於居家檢測，如測出結果為陽性時，請立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，並依指示方式處理；非居家隔離且非居家檢疫者，自行購買家用快篩試劑居家檢測測出結果為陽性時，請務必戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。

由於快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。民眾有任何疑問，可至食藥署網站（http://www.fda.gov.tw）查詢相關資訊。

萊爾富今天（6月23日）下午在北市迪化店首次開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。圖／萊爾富提供
萊爾富今天（6月23日）下午在北市迪化店首次開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。圖／萊爾富提供
萊爾富今天（6月23日）下午在北市迪化店首次開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，吸引大批消費者排隊搶買。圖／萊爾富提供
萊爾富今天（6月23日）下午在北市迪化店首次開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，吸引大批消費者排隊搶買。圖／萊爾富提供
萊爾富今天（6月23日）下午在北市迪化店首次開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，消費者在超商店內排隊，遵守防疫社交距離與入店防疫規定。圖／萊爾富提供
萊爾富今天（6月23日）下午在北市迪化店首次開賣泰博科技「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，消費者在超商店內排隊，遵守防疫社交距離與入店防疫規定。圖／萊爾富提供
萊爾富將於6月26日起販售進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元。圖／萊爾富提供
萊爾富將於6月26日起販售進口家用快篩試劑「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」，一盒5入售價1,800元。圖／萊爾富提供

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