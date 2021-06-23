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為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

生活化學藥劑消毒防疫 安全使用4妙招

中央社 / 花蓮縣23日電

新冠肺炎疫情流行之際，民眾使用多種化學藥劑消毒，包括漂白水、清潔劑、鹽酸等，但漂白水不可跟醋或酸性清潔（洗）劑一起使用，否則會產生有毒「氯氣」，對人體造成傷害。

花蓮縣環保局今天表示，市售漂白水約含5%次氯酸鈉，通常以1cc漂白水加100cc冷水稀釋（即1：100稀釋），可用於大範圍消毒；但含次氯酸鈉的漂白水，若與醋或酸性清潔（洗）劑一起使用，會產生有毒的氯氣，極易與黏膜結合產生酸，造成呼吸道、眼睛的傷害。

環保局提出「生活化學物質安全使用4妙招」，分別是認清標示、依據包裝說明用法正確、混摻注意、人身防護，即可有效並安全消毒。除了漂白水、鹽酸不可混摻外，小蘇打與檸檬酸混摻使用會降低效果；使用時並注意通風，可戴橡膠手套、口罩、護目鏡防護。

環保局長饒忠表示，生活中有許多的化學物質，唯有謹慎、安全的使用才能避免發生危險，依照「生活化學物質安全使用4妙招」使用家中的化學物質，達到有效預防病毒，也保護自身安全。

新冠肺炎 疫情 口罩

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