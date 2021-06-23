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銀離子加持 奇美抗菌烘碗機抗菌、防霉、除臭一機搞定
各種防疫措施已成為全民日常，吃進嘴裡的當然更要注意衛生健康，CHIMEI奇美家電推出奇美抗菌烘碗機（KD-06PH00），搭載日本獨家Zeomic抗菌專利，更通過FDA、EPA、NSF等多項國際認證，達到「抗菌」、「防霉」、「除臭」訴求，在全民防疫的關鍵時刻，為家中食安多一道防護。
居家防疫讓在家烹調的頻率相對提高，除了營養均衡，盛裝的器皿更要注意抗菌。奇美家電抗菌烘碗機，全機MIT台灣製造，搭載日本獨家Zeomic抗菌專利技術，以Ag+銀離子與沸石抗菌原理，用於經常性潮濕、易孳生細菌的地方，可以抗菌、防霉，並藉由物理及化學雙效吸著達到除臭效果，特別適合用於奶嘴奶瓶、難保存的陶瓷茶具。
奇美抗菌烘碗機底盤溝槽採用漏斗型特殊設計，有助於將留下的殘水快速排出，避免潮濕、滋生細菌；底部不鏽鋼發熱板面積加大30%，大面積消毒降低死角，強化消毒效率。可拆洗機構設計還可輕鬆拆解上蓋、儲水盤、層架等，讓餐具保持潔淨，吃得更安心。
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