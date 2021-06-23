快訊

高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀離子加持 奇美抗菌烘碗機抗菌、防霉、除臭一機搞定

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
CHIMEI奇美抗菌烘碗機KD-06PH00，建議售價1,488元。圖／奇美家電提供
CHIMEI奇美抗菌烘碗機KD-06PH00，建議售價1,488元。圖／奇美家電提供

各種防疫措施已成為全民日常，吃進嘴裡的當然更要注意衛生健康，CHIMEI奇美家電推出奇美抗菌烘碗機（KD-06PH00），搭載日本獨家Zeomic抗菌專利，更通過FDA、EPA、NSF等多項國際認證，達到「抗菌」、「防霉」、「除臭」訴求，在全民防疫的關鍵時刻，為家中食安多一道防護。

居家防疫讓在家烹調的頻率相對提高，除了營養均衡，盛裝的器皿更要注意抗菌。奇美家電抗菌烘碗機，全機MIT台灣製造，搭載日本獨家Zeomic抗菌專利技術，以Ag+銀離子與沸石抗菌原理，用於經常性潮濕、易孳生細菌的地方，可以抗菌、防霉，並藉由物理及化學雙效吸著達到除臭效果，特別適合用於奶嘴奶瓶、難保存的陶瓷茶具。

奇美抗菌烘碗機底盤溝槽採用漏斗型特殊設計，有助於將留下的殘水快速排出，避免潮濕、滋生細菌；底部不鏽鋼發熱板面積加大30%，大面積消毒降低死角，強化消毒效率。可拆洗機構設計還可輕鬆拆解上蓋、儲水盤、層架等，讓餐具保持潔淨，吃得更安心。

奇美抗菌烘碗機以Ag+銀離子與沸石抗菌原理加持，抗菌、防霉、除臭一機搞定。圖／奇美家電提供
奇美抗菌烘碗機以Ag+銀離子與沸石抗菌原理加持，抗菌、防霉、除臭一機搞定。圖／奇美家電提供

日本 專利

延伸閱讀

三級警戒延長到7月14日 持續防疫生活

陳時中憂防疫疲勞 提醒戴口罩要講100遍

不忍里長消毒負重 汐止社區特製消毒車

瑞芳警局獲贈自動消毒門 將病毒「拒之門外」

相關新聞

慘！業績下滑9成又延長三級 餐飲業苦：連外送員都找不到

疫情衝擊加上禁止內用的政策，已對全台餐飲業帶來強烈重擊，許多業者業績已經下滑5～9成，更有品牌直接退出市場。原訂6月28...

上千名松機人員今起打疫苗 民航局估本周可打完

在衛福部立桃園醫院醫護人員支援下，松山機場航空業從業人員今天開始施打莫德納疫苗，交通部民航局估計，約千餘人可在本周完成施...

影／祁文中巡視桃機注射疫苗作業 呼籲第一線人員儘早施打

交通部常務次長祁文中23日下午前往桃園國際機場視察莫德納疫苗專案接種作業，關心員工接種情況，呼籲第一線工作人員儘早施打疫...

湖山水庫水滿了！今起自然溢流3天 下游民眾留意安全

雲林湖山水庫因5月底、6月初及近日的降雨進帳豐沛水量，從5月底蓄水量不到3成快速成長，昨天下午已達9成6，差不到1公尺就...

武陵、福壽山農場休園再延至7月12日 訂房客訂金全退

疫情嚴峻，全台三級警戒延長到7月12日，台中武陵農場、福壽山農場宣布延長休園至7月12日。不過，台中市潭子區觀光工廠「寶...

銀離子加持 奇美抗菌烘碗機抗菌、防霉、除臭一機搞定

各種防疫措施已成為全民日常，吃進嘴裡的當然更要注意衛生健康，CHIMEI奇美家電推出奇美抗菌烘碗機（KD-06PH00）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。