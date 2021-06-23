居家快篩開賣 醫師：增加篩檢便利性

新冠肺炎快篩試劑23日在超商開賣。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，開放居家快篩試劑最大的好處就是方便，讓民眾想篩就篩，雖然在準確度上可能有些不足，但若篩出陽性案例，也可填補中央的防疫缺口，及早隔離與治療，避免疫情擴大。

自我健康監測

黃立民說，民眾在出現一些比較輕微的症狀時，通常不會直接尋求醫療協助，開放居家快篩就是讓民眾有疑慮、擔心自己可能感染時就能使用，若家戶中有多人出現相似症狀時，也可以考慮進行居家快篩。

對於民眾擔憂快篩可能有偽陰性、偽陽性問題存在，準確率不是那麼高，黃立民認為，民眾若對居家快篩的準確性抱有疑慮，可以選擇不要做，直接尋求專業醫療的協助即可，但民眾到底要選擇居家快篩或是快篩站，最大的差異就是在路程與排隊時間上，「不過去快篩站還是會準確那麼一點」，各有利弊。

快篩使用方式

目前在四大超商開賣的快篩試劑包括一種國產快篩試劑，以及4款進口試劑，都是從鼻腔採集檢體後檢驗，用棉棒深入鼻腔2至3公分，並抵住鼻腔內壁約15秒、左右鼻腔各做一次後，放入試劑攪拌，再將檢體滴入檢驗盤，等待15至30分鐘即可得知結果，陽性準確率落在97%至85%不等。

然而，各廠商在說明影片中都提醒，若結果為陰性，仍須注意偽陰性的可能性。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也一再強調，快篩試劑具有偽陰性、偽陽性的風險，民眾千萬不能因為居家快篩檢驗結果為陰性就掉以輕心。

陽性請前往篩檢站

此外，若民眾居家快篩檢驗結果為陽性，民眾可依照指揮中心公布的廣篩4大策略，前往社區快篩站或篩檢站進一步檢驗，並依照衛生單位指示，進行後續流程。陳時中也提醒，居家快篩陽性的民眾在前往篩檢站時，切勿搭乘大眾運輸工具。【更多精采內容，詳見 】