「疫」起看見立體的移工人生！One-Forty推線上攝影展

三級警戒期間，展演場館關閉，長期致力移工教育的One-Forty 明將推出線上3D 互動式展廳「1/40" 立體攝影展」，從募集的1000件移工攝影作品，精選30件展出，展場以立體為概念，透過3D環景、視聽覺媒材，邀觀眾透過移工鏡頭，看見移工在「勞動力」以外更立體的身分。此外，One-Forty 還提供「展覽議題教學包」免費申請，讓老師在疫情期間可帶領學生深入認識移工，進行一場別具意義的線上課外教學！

本屆攝影作品首獎得主是來自菲律賓的Mark，他在投稿故事中表示「我們都需要時間休息，但與其休息，我們仍然選擇與現代世界、網路以及菲律賓重要的家人聯繫。無論生活或工作有多麼艱難，這都提醒著我們要堅強下去。」

第三名作品「信仰」中的人戴著口罩，象徵今年人類所共同面臨的COVID-19，照片以洗禮來慶祝新生，則是拍攝者對疫情下生活的回應與期許，第三名得主、來自菲律賓的Belinda Oligario 分享了拍下受洗瞬間的感觸：「不是每個國家都有宗教自由，這孩子能在台灣受洗，是因為台灣擁有很多自由」。

One-Forty創辦人暨策展人 陳凱翔表示，立體這個概念，不僅涵蓋了感官、觀展視角，最重要的是，希望大家看見移工工作之外更立體的身分，也看見他們眼裡的台灣。

One-Forty 指出，「面對面 Face to Face」展區邀請東南亞移工與台灣人戴上口罩，拍下個人肖像特寫，象徵一同加入防疫陣線，游標輕觸肖像照，可以看見參與者露出微笑與鬼臉，露出活潑的一面；除攝影作品，也邀請印尼搖滾樂團 Uniband主唱Jaya為展覽錄下動人歌聲，並收錄 1/40" 立體攝影展前五名得主自述生命故事，展場中還加入3D立體物件，結合VR環景影片，邀請觀展人用360度觀看One-Forty從印尼帶回來的獨家畫面，走進移工東南亞的家鄉和生活。