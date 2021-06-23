四大超商快篩試劑今開賣 高雄超商詢問度低

四大超商昨宣布今天下午開賣新冠肺炎家用快篩試劑，7-ELEVEN超商目前僅開放桃園以北有藥商許可門市上架販售，高雄市岡山、仁武等區超商詢問度極低，只有1、2人詢問。

超商目前除了食品、日常用品還要賣酒精、口罩、快篩試劑等防疫物資，店員無奈表示，雖然擔心民眾到超商買的過程會出現防疫破口，但為了工作只能配合，盡量做好自身防疫措施。

陳姓先生表示，如果有疑慮比較願意到醫院配合的快篩站做快篩，到超商買試劑覺得沒有保障，如果遇到偽陰偽陽還要聯繫1922送醫，但醫院配合的快篩站有防疫計程車，對高雄目前防疫狀況有信心。

四大超商昨天宣布今天下午開賣新冠肺炎快篩試劑，萊爾富目前由北市迪化店、北縣五工店首次開賣，每店限量100盒，一盒五入，售價1700元；7-ELEVEN今天2點半起陸續於桃園以北有藥商許可門市上架販售，單入包裝販售價格為350元；全家預計本周六陸續推出2款家用快篩試劑至全台有藥商許可店舖販售。