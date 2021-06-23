慘！業績下滑9成又延長三級 餐飲業苦：連外送員都找不到

疫情衝擊加上禁止內用的政策，已對全台餐飲業帶來強烈重擊，許多業者業績已經下滑5～9成，更有品牌直接退出市場。原訂6月28日解封三級的計畫，也將再延長至7月12日，對於餐飲業者無非是雪上加霜。儘管搶攻電商、外送平台，但業者也表示，現在外送人力短缺，連外送員都找不到人，常常會失去成交機會，而且外送外帶無法重現店內的氛圍與服務，並非長久經營之計，盼政府能伸出援手。

旗下擁有饗食天堂、饗饗等多個品牌的「饗賓餐旅集團」透露，原每月營收約4億元，但在疫情爆發後，現在已經下滑8～9成。至於擁有涓豆府、北村豆腐家等品牌的「豆府餐飲集團」，5月的業績較4月下滑超過54%；「築間集團」則是較疫情前下滑7～8成，而主打精釀啤酒與異國餐點的「ABV Bar & Kitchen」，已從單月業績1,500萬跌至單月100萬。

儘管環境惡劣，但針對延長三級，各餐飲集團也表明願配合政府政策，讓防疫確實到位，並且先透過發展外送、外帶、電商等方式度過難關。王品集團自疫情發生後，即推出外帶促銷、會員app的方式刺激買氣，自7月1日起，還將再推出「全集團85折」的新優惠方案（部份品牌不適用）。而饗賓集團外帶外送業績，目前約占原營收近2成，並且打造冷凍調理包、蔬菜生鮮雜貨冷凍調理包的電商平台，藉此多角發展。而豆府集團除了現行的外帶餐點，也持續導入線上點餐系統，自有電商平台預計將於6月底上線。築間集團則是在實體通路持續推出常溫產品，並持續依照消費者需求調整菜單。

除了外帶外送餐點外，「乾杯集團」近期新推出訂閱制的「宅家乾杯 定期購」方案，除了每個月固定送食材到府，還提供烤爐、碗盤等多項燒肉店的元素，藉此重現燒肉店的用餐氛圍。「馬辣集團」透過販售生鮮食材、提供代煮服務的方式，串連起集團各品牌優勢，方便民眾一次性購買；至於ABV Bar & Kitchen則是除了餐點之外，並透過自帶刷卡機、現場查驗年齡的方式，提供酒類親送服務，並再舉行線上品飲會以維持客源。還有多個餐飲品牌，讓員工投身外送行列，藉此擴大服務。

但在轉型外送外帶市場的競爭之下，亦衍生出不同的經營壓力。有業者表示，許多中高價餐廳的料理，價格除了取決於餐點本身之外，還建構於店內裝潢、氣氛、專業人員訓練等細節之上，但這些都無法透過外送外帶呈現，反成價格競爭上的弱勢，而外送平台所收取的高額費用，也成為額外成本，令不少餐廳卻步，並非是經營的長久之計。此外包括乾杯、馬辣等業者均表示，現在外送人力短缺，往往連外送員都找不到，容易失去成交機會。同時，位於百貨商場內的門市，雖然提供有外送服務，但仍有消費者不願意進入百貨內領取外帶，因此不易提昇外賣業績。