影／祁文中巡視桃機注射疫苗作業 呼籲第一線人員儘早施打

交通部常務次長祁文中23日下午前往桃園國際機場視察莫德納疫苗專案接種作業，關心員工接種情況，呼籲第一線工作人員儘早施打疫苗，提升群體免疫保護，也感謝衛生福利部桃園醫院醫護團隊的辛勤，讓國門邊境防疫工作越來越堅實。

祁文中23日下午1時30分抵達桃園機場，由桃園機場公司總經理但昭璧、副總經理洪玉芬、副總經理李俊德等人陪同，先後視察防疫計程車、美食街限外帶等防疫措施，接著至第2航廈擴建區5樓的疫苗接種專區，視察動線規劃及疫苗施打狀況。

祁文中對於機場公司的動線安排、員工皆能保持安全社交距離、井然有序聽從醫護人員指示接種疫苗表示肯定。對於衛福部桃園醫院克服人力困難，迅速動員醫護人員大力協助機場疫苗接種，祁文中也代表交通部向部立桃園醫院副院長王偉傑及全體醫護人員拱手表達誠摯謝意。

桃園機場這次獲配發莫德納疫苗3000劑，優先提供在機場旅客活動區域需與旅客接觸的第一線工作人員，包含保全、清潔、商業服務、餐飲業者、以及部分民航局飛航服務總台及航空公司人員注射。至22日為止已注射1170人，23日預計可注射約800人。

祁文中接受訪問時表示，感謝指揮中心又撥交了新一批的疫苗，在桃機、長榮以及松機都展開施打，之前機師與空服員接種第1劑的比例，大概是百分之92與百分之82，這一次注射作業結束後，第1劑接種覆蓋率將近百分之百，這次接種的人員都是第一線接觸不特定對象，屬於高風險，感謝指揮中心讓這群工作辛苦的工作人員能優先施打。

祁文中指出，希望已完成第1劑疫苗的能順利接種第2劑，目前疫苗的撥交狀況順利，除了空運業人員之外，運輸業、倉儲業及物流業人員也會在列冊之後分頭進行接種作業，施打覆蓋率可以很快速的提高，希望在大家的共同努力下，疫情能獲得控制。