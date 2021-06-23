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湖山水庫水滿了！今起自然溢流3天 下游民眾留意安全
雲林湖山水庫因5月底、6月初及近日的降雨進帳豐沛水量，從5月底蓄水量不到3成快速成長，昨天下午已達9成6，差不到1公尺就滿水位，今天終於達標，下午3點開始自然溢流，預計將會溢流3天左右。
湖山水庫今天已蓄滿，達標滿水位211.5公尺，蓄水量5087.61萬噸，蓄水率100%，從近期最低點29%倍增至此，民眾有感而發地說，深刻感受必須「有水當思無水之苦」，即使滿水位也應當珍惜可貴的水資源。
湖山水庫從去年10月底滿水位後開始逐必下降，5月30日有效蓄水量1745萬噸，蓄水率跌破30%，水位高度188公尺，水情拉警報，且今年梅雨季比去年晚了近2周，直到5月底、6月初才開始出現第一波明顯降雨，加上近日陸續降雨，水位高度終於逐日回升，水庫水量也快速增加。
5月底開始，台灣進入梅雨季，近期受西南風及梅雨鋒面影響，西半部有間歇性降雨，一波波雨勢帶來豐沛水量，終於解除旱象，水情也緩和了。湖山水庫蓄水率昨天下午3點已達96.59%，今天終達100%，是今年長達數月的久旱未雨，最令人開心的消息。
湖山水庫管理中心主任李炎任表示，湖山水庫總蓄水量5085萬立方公尺，因水庫已蓄滿，蓄水量約5087萬噸，因此下午3點開始自然溢流，水流從馬蹄形溢流堰順流到下游的梅林溪，雖然溢流並非瞬間大量排水，但下游地區民眾仍需提高警覺，留意梅林溪水位變化與安全。
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