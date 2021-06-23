7-11「COVID-19家用快篩試劑」再多一款！繳稅有限量優惠

響應防疫政策，7-ELEVEN即日起於桃園以北有藥商許可的門市開賣單入包裝的「泰博福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，售價350元，將自6月25日起陸續配達全台有藥商許可的門市；為了方便公司行號及小家庭可一次購買多入數的快篩試劑，7-ELEVEN自6月25日起將開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」，每組售價1,800元，全台具有藥商許可的門市都可買到。上述兩款皆為限量開賣、售完為止。

繳稅季倒數計時，響應政府繳稅延長政策，7-ELEVEN串聯超過6,100台ibon便利生活站滿足消費者就近繳稅、避免群聚的需求，加碼推出「你繳稅、OPEN POINT贈點活動」，6月30日前持健保卡或自然人憑證，透過ibon查詢簡單5步驟即可快速列印繳費小白單、至櫃台結帳，繳納每筆贈送1點OPEN POINT，再加贈限量「KKBOX╳Hi-Fi無損音質服務7天體驗序號一組」（市價每組70元、限量200萬組），若使用體驗序號付費儲值還有機會抽中市價近萬元的「BALMUDA The Speaker無限揚聲器」，活動贈品數量有限，送完為止。