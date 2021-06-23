三級警戒再延長至7月12日 易遊網、雄獅退費規定出爐

國內疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今下午宣布，三級警戒再度延長至7月12日，警戒事項和現行都一樣。對此，易遊網今也表示，將同步延長旅遊退改規定，並優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。

易遊網表示，只要是在6月23日(含)前，在易遊網購買7月12日(含)前出發/入住(不含出發當日)之國旅全商品，於6月29日下午5點前提出申請皆可免費取消，全額退款不收手續費。

若是在易遊網訂購國內外機票及航空旅遊相關商品，易遊網表示，將依各家航空公司退改規定辦理，國內機票退改易遊網不另收取手續費。

其中台灣訂房部分，可於易遊網官網或APP直接線上取消，如有其他需求，請致電至易遊網客服專線：4128001（手機請加02）。

此外，雄獅旅遊今也表示，配合中央流行疫情指揮中心政策三級警戒延長，為保障旅客健康及安全，宣布取消至7月12日出發之團體行程，旅客可以選擇退費、改期。後續將視疫情發展狀況，配合指揮中心政策滾動式調整因應，以旅客最大權益為優先考量。