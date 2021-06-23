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打mRNA疫苗恐出現「新冠手臂」 3招緩解接種後皮膚過敏

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
疫苗接種示意圖。記者潘俊宏／攝影
疫苗接種示意圖。記者潘俊宏／攝影

國內7月起進入新冠疫苗大規模接種階段，但不少人仍擔心疫苗所產生的副作用，書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐指出，最常見的副作用就是施打部位的局部皮膚反應，而近期美國捐台的莫德納疫苗是mRNA疫苗，可能會出現「新冠手臂」，在接種1周後，手臂開始腫大。

隨著各種疫苗陸續到位及施打，蔡長祐表示，除之前接種AZ疫苗後出現極少見的血栓狀況外，其實，大部分人施打後會出現全身痠痛、發燒、頭痛等全身性的反應，且施打部位的局部皮膚反應，如紅腫、疼痛、壓痛等也是常見的症狀。

針對接種mRNA疫苗後最常見的5個皮膚副作用，蔡長祐表示，根據2021年4月美國皮膚科醫學期刊所發表一篇414名施打mRNA疫苗後皮膚出現紅疹的案例分析，最常見的5個皮膚副作用分別為延遲型大型局部反應、局部注射處反應、蕁麻疹、麻疹樣紅疹、肢端紅痛症。

蔡長祐指出，有些人接種完疫苗當天隔天都沒有事，但7至8天後手臂就腫一大包，又腫又熱，又痛又癢，這就是「延遲型大型局部反應」，又叫做「新冠手臂」，是mRNA疫苗有特有的皮膚反應，而大部分的人4天左右會消退；目前機轉不明，推測有可能是對疫苗中的賦形劑聚乙二醇過敏。

此外，蔡長祐表示，由於國內先前還沒有接種過mRNA疫苗，有一些比較少見的副作用，如凍瘡樣病灶、填充物注射處（如打玻尿酸在臉上）紅腫、單純皰疹、帶狀皰疹、玫瑰糠疹等，很有可能在7月大規模接種後出現。

蔡長祐進一步指出，雖然這些不良反應多數都會在1周內慢慢緩解，但若民眾希望在家舒緩副作用帶來的不適，蔡長祐表示，可透過3招來緩解。

●招式1：冰敷

局部冷敷、冰敷可降低癢跟痛的感覺，此外，避免反覆抓過敏部位，紅腫就會慢慢退掉。

●招式2：擦藥膏

除了感覺到癢，若有些人痛得比較厲害，可使用家中以前的過敏濕疹藥膏，以類似一般過敏的處理方式處理即可，不需過度緊張。

●招式3：就醫

當症狀很不舒服、疼痛感持續加劇，甚至還發燒，為區分出臨床其他感染症，這時可到診所或醫院就醫，由醫師協助判斷。

而接受第二劑疫苗注射後，「延遲型大型局部反應」還是有可能再度出現，但蔡長裕指出，出現的時間較快，消退的時間也較快，主要是以女性為主，約85到90%，以及接受Moderna疫苗的人居多，約占92到94%，但這並非是再打第二劑疫苗的禁忌症。

蔡長祐提醒，以上報告的疫苗接種對象主要是英美兩國的白人為主，亞洲人對施打疫苗後的反應比例或許會有些不同，但仍值得參考。

注射疫苗後皮膚紅腫過敏反應。圖／書田診所提供
注射疫苗後皮膚紅腫過敏反應。圖／書田診所提供

AZ疫苗 麻疹 發燒

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