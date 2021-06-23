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日藥本舖開賣「家用版快篩試劑」 並提供會員折扣
為加速國人快篩普及率，食品藥物管理署公布核准5款家用快篩試劑，開放民眾自行在家快篩，目前除了部份有藥商許可證的便利商店之外，取得藥商許可證的專業藥妝店、醫療器材行等通路也可購買家用快篩試劑。
日藥本舖即日起開放民眾購買「威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑5入」，售價1,700元，並提供會員折扣，除了充足的現貨數量之外，為了避免快速售完，也啟動預購機制，不用擔心到門市買不到；門市也提供專業藥師可諮詢，幫助大眾正確使用快篩試劑，不用外出也能在家自行檢測，降低群聚風險。
因應疫情期間減少外出，日藥本舖持續提供健康加油站概念的購買方式，讓採買快篩試劑的同時，還能一站買齊家中必備醫藥保健品、生活必需品等，如有問題還能諮詢藥師給予專業建議，將購買行動「一站化」。
不肖違法業者猖獗，不少網路詐騙販售不明之檢驗試劑，依據「醫療器材管理法」規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣，擅自在網路販售新冠病毒檢驗試劑等第三級醫療器材為非法行為，提醒欲購買的民眾可至合法的實體門市購買，切勿於網路購買來路不明的檢驗試劑、避免觸法。
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