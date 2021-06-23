破解木瓜的秘密！ 種苗場育成3新品種 產量高又耐儲運

木瓜又稱萬壽果，在全球農糧生產占重要地位，根據聯合國糧食及農業組織（FAO）統計，2019年全球種植面積46萬2000公頃，產量達1373萬5000公噸。依據農情報告資源網資料顯示，國內109年木瓜栽培面積為2800公頃，產量達13萬8000公噸，台灣全年皆有生產，南部為主要產區，為我國重要的水果產業之一。

農委會種苗場表示，目前國內木瓜主要栽培品種為台農二號，產量雖高但不耐儲運；日陞種品質好、耐儲運但產量低。為提升木瓜產業競爭力，以及選育產量高、品質佳且耐儲運的木瓜品種，種苗場經多年試驗，終於選出「TSS_A39」、「TSS_A43」「TSS_A46」三個高產、質優且耐儲運的木瓜新品系。

種苗場表示，「TSS_A39」為雜交一代品種，每株採收約138果，果實呈長橢圓形，果實重約700公克，糖13至15度，果實品質好，產量高於日陞品種。

「TSS_A43」也是雜交一代品種，開始結果高度約為60公分，單株可採收約146果，果重約600公克，平均糖度為13.8度，果實呈長梨形，也有日陞品種的高品質特性，且產量更高於日陞品種。

「TSS_A46」為營養繁殖品系，第一顆果實生長高度約為41公分，單株可採收約121果，果重約700公克，糖度約12度，果實圓形，果肉質地堅實，儲架壽命較日陞品種為長。

種苗場說，希望未來這三個兼具產量高、品質佳且耐儲運的木瓜新品系，可以解決木瓜現有的產業問題，也能提供農民新的栽培選擇，創造使消費者能享受優質農產品及增加農民收益的雙贏局面。

種苗場表示，木瓜利用價值高，可當蔬菜及水果兩用，含有豐富的維生素A、B、C、E、K及鈣、磷、鐵、鉀等多種礦物質，木瓜的維生素A及維生素C是西瓜及香蕉的5倍。木瓜果肉呈橘紅色，是因為含有豐富茄紅素、β-胡蘿蔔素及β-隱黃素，其中茄紅素在人體可利用度比番茄多2.6倍，β-胡蘿蔔素則是番茄的3倍，具抗氧化能力，特別的是木瓜含有許多澱粉酶與蛋白酶，可以幫助食物消化和吸收，因此曾被世界衛生組織評為最健康的水果，為廣受農產消費市場喜歡的健康蔬果之一。