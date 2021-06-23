客運復甦 紐西蘭航空宣布：8月重啟台北-奧克蘭航班

紐西蘭航空今正式宣布，將於8月份重啟每月一班台北至奧克蘭直飛的客機營運，首班由奧克蘭出發的787-9夢想客機將於8月4日帶著乘客一起抵達桃園機場。

作為促進貿易往來的重要橋梁，紐西蘭航空已於上周恢復台灣的貨運服務。每周三、日由奧克蘭出發的貨運航班，不僅帶來深受市場歡迎的乳製品、生鮮品，日前也帶著紐西蘭生產的醫療器材順利降落桃園機場，為台灣防疫加油打氣。

在貨運航班穩定營運後，紐西蘭航空今也宣布，8月起復航台灣客運市場的重要決定，未來每月一班的台北—奧克蘭客運航班，旨在促進雙方密切交流，並幫助到目前必須出行的旅客。即日起紐西蘭航空官方網站已開放機票預訂。

此外，為了守護所有機組人員與乘客的健康，紐西蘭航空採取一系列嚴格防疫措施，執飛台北航線的波音787-9夢想客機配備醫療級空氣過濾系統，可有效降低病毒風險並定時進行徹底清潔、消毒。此外，76%的第一線人員已完成新冠肺炎疫苗接種，國際航班上機組人員亦會全程配戴口罩與手套，並提供乾洗手與口罩方便乘客使用。

入境紐西蘭旅客也須遵守該國政府防疫相關規定：

●紐西蘭入境規定：除紐西蘭公民與永久居民可入境外，僅少數符合特殊條件人士可申請入境許可。具體詳細規範請參閱：New Zealand Immigration。

●登機與入境規範：隔離住宿憑證 入境之旅客不論國籍，均統一於政府指定地點隔離至少14天。登機前線上註冊並取得住宿憑證，報到時出示予航空公司，否則將拒絕登機。具體詳細規範請參閱：Unite against COVID-19。