B肝治療開啟新方向 找到阻斷病毒結合點

慢性B型肝炎至今難根治，中國醫藥大學附設醫院醫師蔡宗佑今天表示，經探究B肝抑制體內免疫力的機制，發現可阻斷與B肝病毒結合的抗體，進而活化患者的免疫系統。

跟隨中央研究院基因體中心特聘研究員謝世良團隊進行B肝研究的蔡宗佑，今天發布研究成果指出，慢性B型肝炎病毒（HBV）亙古以來便是糾纏人類的老問題，根據世界衛生組織資料，B型肝炎影響全球約2.57億人，在華人地區，包括大陸地區、台灣和東南亞，尤為盛行，造成每年平均約88萬人死亡。

謝世良表示，B型肝炎可以由母體垂直傳染以及血液和體液的傳染，在台灣的慢性B型肝炎患者，多為母體垂直傳染，血液和體液的傳染則是由注射毒品或是刺青等造成。

謝世良認為，不像C型肝炎已經可以治癒，一旦被B型肝炎病毒感染成為慢性帶原者，肝臟發生反覆發炎時，必須持續用藥以抑制體內病毒量，否則可能演變成肝硬化甚至肝癌，但即使在藥物控制之下，仍無法徹底根治B型肝炎。

蔡宗佑指出，近日研究團隊發現B型肝炎病毒的表面抗原（HBsAg）存在著唾液酸聚醣（sialoglycans），會與人體免疫細胞上的免疫檢查點Siglec-3結合，從而抑制人體免疫系統對抗病毒。

謝世良說，發現Siglec-3免疫檢查點，為治療慢性B型肝炎找到新的著力點，有望為多年來陷入膠著的B型肝炎治療開啟新的方向。

蔡宗佑指出，在研究過程中，探究B型肝炎抑制體內免疫力的機制，使用慢性B肝患者的血液中的免疫細胞，證實Siglec-3抗體可以阻斷B肝病毒與Siglec-3結合，進而活化患者的免疫系統。這項成果已於6月1日發表於國際期刊The Journal of ClinicalInvestigation。