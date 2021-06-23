全球首發！「7-11 X 星宇航空主題店」吸睛亮相

航空迷或是懷念出國旅遊的人快集合！7-ELEVEN攜手時尚精品航空「星宇航空」，共同打造全球唯一的「7-ELEVEN X 星宇航空主題店」，門市設計由星宇航空親自操刀，以航空與宇宙為主軸，融合飛機、星空、星探者等元素，並大量使用曜石灰、玫瑰金、大地金等星宇企業識別色，店內還會定時撥放登機音樂及噴灑星宇機上專屬香氛，讓門市內外充滿高質感氛圍，也讓大眾感受到量身訂製的星宇風格空間。

7-ELEVEN表示，為了跳脫傳統便利商店刻板印象，2019年起便開始攜手國際知名品牌、肖像推出各式主題聯名店，結合跨界聯結、空間體驗、社群共享等3大策略，店內設計、空間、陳設、商品皆獨具風格，不僅創造社群新話題，更帶動單店來客成長2～3成。本次看準星宇航空獨特的品牌魅力，雙方耗時一年以上企畫溝通，將星宇航空的特色完美複製到超商門市。

「7-ELEVEN X 星宇航空主題店」從店外設計就帶來滿滿驚喜，以機場航廈做為視覺設計，包括使用機場跑道作為招牌背景，天花板上的飛機裁型還原航機畫破天際的瞬間，與機場同款設計的星宇航空指示牌就連門市座標經緯度定位都做為設計的一環；柱子上的第7航廈（Terminal 7）與大門上方的11號登機門（GATE 11）相呼應，彷彿帶領消費者一同搭乘星宇航空開啟7-ELEVEN之旅。

一入店就是休憩用餐區，牆面以立體圓弧機身為設計，更將編號B-58201印刷在牆面上，重現星宇航空初號機，窗戶內放置星宇首航紀念杯、登機封套、商務艙耳機及眼罩、菜單等商品做為擺設，彷彿來到星宇航空文物館；另一側則是門市最大亮點，不僅有飛機場模型的主題桌，天花板更打造出立體裁型飛機燈板，搭配可隨燈光變換白天黑夜的天空背景，外圍還有飛機模型環繞著軌道運行，就像翱翔在高空中。

休憩區旁設置星宇小舖商品販售區及數位互動攝影螢幕，互動螢幕可隨喜好與星宇飛機、商務艙、星探者等拍照（疫情期間改用形象照片做輪播）。櫃台旁的螢幕播放B-58201初號機抵台花絮、A321 neo組裝／內裝影片，以及網路討論度破表的「STARWONDERERS星探者」機上安全影片，正前方牆面更設置世界時鐘，門市人員更全員穿上星宇空服員圍裙，讓人一秒偽出國。

門市貨架區則以星宇航空機上安全影片中的STARWONDERERS星探者為設計概念，天花板採用星空飛行軌道搭配燈光流線，打造充滿神祕氣息的宇宙感，牆面上則有星探者影片角色「蛋寶」、閤家出遊的「單眼家族」、長相如同背包的「背包客」、會隱形的「嘻嘻叔叔」、喜愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等星際旅客，等待著地球人來一探究竟。

CITY CAFE聯名杯是「7-ELEVEN X 星宇航空主題店」限定獨家款式，因應不同容量共推出星空飛行軌道款（限定特大杯使用）、飛機起降款（限定大杯使用）等2款圖案設計，其中星空飛行軌道款專用杯套更以VIP登機證作為設計，只要點CITY CAFE熱飲即可免費擁有；另有以星宇航空地勤車隊為設計的現萃茶杯以及星探者關東煮碗。

●星宇航空主題店地址：7-ELEVEN敦北門市（台北市松山區敦化北路149號1樓）