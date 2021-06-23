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台中6家朝聖名店一鍵集滿 天團級防疫備戰糧包送到家
繼超人氣「台南防疫戰糧包Meal Ready To Eat（MRE）」後，再度推出「台中防疫備戰糧包 MRE 2.0」，網羅台中6家朝聖名店——Gubami、滿堂（Restaurant le Plein）、100pain麵包製造室、Pâtisserie marmotte、好吧Goût 與Coffee Stopover，攜手台灣知名旅遊電商平台KKday於6月24日21：00起獨家販售，售價2,499元（含冷凍配送運費），首批預購數量有限，售完為止，讓你宅在家也可以一鍵集滿台中明星美食。
「台中防疫備戰糧包 MRE 2.0」內容包括曾獲亞洲最佳女主廚榮銜陳嵐舒的牛肉麵店「Gubami」，推出層次飽滿的主廚乾拌麵，翻轉經典牛肉麵風味；台中米其林餐盤推薦創意料理滿堂，則打造慢熬清燉牛肉湯及滿堂特製米糕，賦予傳統佳餚精緻新面貌；甜點部分則網羅超人氣秒殺麵包「100pain麵包製造室」的野生藍莓百香果吐司及台中美術館最新巷弄法式甜點品牌「Pâtisserie marmotte」的精選法式糕點組合。
在飲品部分，則有樂沐旗下超隱密朝聖酒吧「好吧Goût Bar」的無酒精調飲「待在家，就沒事（Stay Home Stay Safe）」，以及被票選為台灣最棒25間咖啡之一的「Coffee Stopover」的兩款2021掛耳包新配方——「佳人」及「滑板」。
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