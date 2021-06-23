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嘉南二期稻作下月供灌 逾1萬5千公頃農田仍有變數

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
水情改善，嘉南二期稻作下月起供灌，逾1萬5千公頃農田仍有變數。圖／台南市政府農業局提供
水情改善，嘉南二期稻作下月起供灌，逾1萬5千公頃農田仍有變數。圖／台南市政府農業局提供

水情趨穩，中央昨核定嘉南二期稻作部分地區下月恢復供灌，而屬於「水尾」的台南新營、嘉義朴子逾1萬5千公頃農田，仍得視未來水情決定，當地農民心情忐忑，台南市政府及農田水利署嘉南分署都說，最遲7月底前要決定供灌與否，否則會不利收成。

依農田水利署嘉南分署資料顯示，嘉南二期作計畫供灌順序，第一組新化5149公頃；第二組麻豆、佳里7517公頃；第三組麻豆、新營、朴子7983公頃；第四組嘉義、朴子4912公頃；第五組新化、麻豆、新營8536公頃；第六組嘉義、朴子7179公頃，計畫灌溉面積合計4萬1276公頃，計畫供灌水量4億4576萬噸。

目前曾文、烏山頭水庫蓄水量約2億5700萬噸，中央災害應變中心昨開會決定，曾文及烏山頭水庫嘉南灌區第1至4組恢復供灌，由嘉南第1至4組灌區在2.27億噸用水上限下供灌，農水署預計7月12日起實施灌溉。列為第五、六組的農田約有1萬 5715萬公頃，仍無法完全供灌，仍得再滾動檢討，也就是說，能否順利供灌，後續還要老天爺幫忙。

「很無奈，但也只能再看看。」台南後壁區二期稻作逾3000公頃，是台南最大稻作產區，林姓老農說，之前一期稻作已休耕，原以為近日水情好轉，二期作不用再休耕，沒想到仍是未知數，往來的同業心情也很複雜。

「未來這半個月能否水情持續改善將是關鍵。」市府農業局說，嘉南地區二期作插秧到收成約110天，一期作則約120天，因旱象，推估第五、六組這1萬5715公頃農田，最遲須7月底前插秧，否則後續不利稻田生長，收割也會順延。

農田水利署嘉南分署也說，多年前也遭遇旱象，嘉南二期作延至8月初才開始插秧，但這是「特例」，最遲應該還在7月底前拍板底定。

朴子 嘉義 水利署

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