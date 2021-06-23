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落實防疫竟出現游泳頭痛症候群 醫師提醒這樣改善

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
醫師提醒戴護面罩、護目鏡應挑選適合臉型、鬆緊適中，避免神經長時間壓迫導致頭部疼痛。圖／南投醫院提供
醫師提醒戴護面罩、護目鏡應挑選適合臉型、鬆緊適中，避免神經長時間壓迫導致頭部疼痛。圖／南投醫院提供

民眾落實防疫，竟出現游泳頭痛症候群！因為疫情嚴峻，不少民眾除了外出戴口罩，還戴上護目鏡和護面罩，但陸續有人反映頭痛症狀。醫師指出，這種頭痛就跟游泳時戴蛙鏡後頭痛類似，提醒民眾選擇護目鏡、護面罩時，應注意與頭部接觸點是否過緊，避免壓迫神經導致疼痛。

南投醫院疼痛科醫師隋善中說，戴帽子、安全帽，甚至護目鏡、護面罩，因為持續施於顱周軟組織的壓迫或牽引所導致的頭痛，為「眶上神經痛」，又稱為游泳後頭痛症候群，最常見的就是游泳時戴了不適合臉型的泳鏡，造成游泳後頭痛症狀。

隋善中說，眼眶神經在眼眶上緣，不論是泳鏡、安全帽、頭套、護目鏡等，當其壓迫到眶上神經，擠壓到頭部的周邊神經，就會造成頭痛的問題。不過在脫掉之後，疼痛便會漸漸緩解。

他建議，選擇護目鏡、護面罩時，要特別注意與頭部接觸點是否過緊，盡量選擇適合臉型的配件，以避免擠壓到神經。如果頭痛持續，可能需要就醫由醫師診療開立止痛藥物。若是止痛劑都無法消除疼痛，可選擇神經解套注射，在超音波的導引之下，找出擠壓神經筋膜或是組織，將增生藥物注射到擠壓的部位，一則解套擠壓，另一則修復擠壓的神經。

疫情期間為了減少病毒的感染，民眾外出時防疫裝備齊全，不過再嚴密的防護措施仍都有染疫的風險，在全國疫情風險維持三級警戒的情況下，應減少出門的次數，不群聚，若無法避免外出時，應戴好口罩、保持人與人的安全距離，確實做好手部清潔，降低病毒傳播的風險。

醫師提醒戴護面罩、護目鏡應挑選適合臉型、鬆緊適中，避免神經長時間壓迫導致頭部疼痛。圖／南投醫院提供
醫師提醒戴護面罩、護目鏡應挑選適合臉型、鬆緊適中，避免神經長時間壓迫導致頭部疼痛。圖／南投醫院提供

頭痛 疫情 醫師

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