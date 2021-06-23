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舊事重提好瞎！ 漁業署澄清網路「不要吃蝦」傳聞

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

農委會漁業署表示，近日社群平台與群組流傳「十足目虹彩甲殼類病毒，不要吃蝦」的訊息，是109年舊報導，漁業署在109年及今年初，針對國內螯蝦養殖場進行全面採樣監測及調查訪視，僅剩零星螯蝦場陽性，當時已全數清除銷毀，十足目虹彩甲殼類病毒是蝦病，並非人畜共通傳染，國產泰國蝦、白蝦等都安全無虞，民眾可以採買食用。

漁業署表示，防檢局109年5月22日公告「十足目虹彩病毒之指定輸入應施檢疫物及檢疫措施」，針對輸入的美國螯蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、泰國蝦及白蝦採逐批檢驗。另外，已請地方動物防疫機關及產業團體鼓勵業者主動通報及檢驗，一旦檢出十足目虹彩病毒，案例場周邊蝦養殖場均會實施疫情調查，也進行回溯來源種蝦場並銷毀或移動管制。

漁業署表示，為確保消費者食魚安全，每年執行未上市水產品抽驗監測，針對國內養殖的各類蝦場抽驗其藥物殘留，近4年抽驗蝦類動物用藥殘留，合格率都達99%以上，民眾可放心食用。

漁業署說，目前國產泰國蝦及白蝦等蝦類已進入產季味美品優，漁業署設置「漁業嘉年華」線上平台，提供各縣市政府推薦的防疫鮮魚蝦組合，供民眾居家防疫購買。網購平台： https://gofish.com.tw/

漁業署 泰國 抽驗

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