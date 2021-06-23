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居家快篩小心買到假貨 食藥署籲認明「防疫字號」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
網路上頻頻出現不法居家快篩產品的廣告。圖／取自臉書
網路上頻頻出現不法居家快篩產品的廣告。圖／取自臉書

民眾這兩天才剛可以在藥局、便利商店等通路買到居家快篩試劑，網路上就出現不法產品冒充為衛福部食藥署核准的試劑販售。衛福部食藥署醫粧組科長蔡文偉表示，居家快篩試劑屬於第三等級的醫材不能在網路上販售，且購買時需認明「防疫字號」。若販買未經許可的醫材，則最高可處三年以下拘役或新台幣1000萬元罰金。

食藥署核准的居家快篩試劑陸續上架販售，「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」和「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」已在藥局、便利商店等通路上架。但網路上卻出現居家快篩試劑廣告，明明不是食藥署核准的試劑，卻宣稱已獲核准。

但居家快篩試劑屬於第三級醫療器材，不得於網路上販售，且實體通路也需要取得醫療器材販賣許可，才能販售。因此民眾在網路上看到的居家快篩試劑恐非正品，可能有被詐騙之虞。

蔡文偉說，購買居家快篩試劑前應先確認產品外包裝是否有「防疫專案核准製造 第 xxxx 號」或「防疫專案核准輸入第 xxxx 號」字樣，才是經過食藥署核准的試劑，較有保障。

民眾發現有販賣未經許可的醫療器材，可向食藥署或地方衛生局檢舉，食藥署也會定期稽查；若有具體事證則會交由地方衛生局以醫療器材法開罰，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1000萬元以下罰金。

食藥署上周專案核准四款進口快篩試劑和一款國產快篩試劑的專案製造，昨天又再通過「庫克比家用新冠檢驗試劑」及「快得利家用新冠肺炎快篩套組」兩款進口試劑，皆為抗原快篩。

購買居家快篩試劑前應先確認產品外包裝是否有「防疫字號」。圖／食藥署提供
購買居家快篩試劑前應先確認產品外包裝是否有「防疫字號」。圖／食藥署提供

快篩 食藥署 衛生局

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