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滯留鋒影響全台天氣不穩 中南部未來1周降雨機率高

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
今年第五號颱風薔琵，氣象局表示，已在今天早上８點成形，目前位在關島附近的海面上，預估行徑路徑將往西北方向，再轉北，來到日本東方海面，預估第四、五天的時候，就會逐漸轉弱為熱帶氣旋。圖／擷取自鄭明典臉書
今年第五號颱風薔琵，氣象局表示，已在今天早上８點成形，目前位在關島附近的海面上，預估行徑路徑將往西北方向，再轉北，來到日本東方海面，預估第四、五天的時候，就會逐漸轉弱為熱帶氣旋。圖／擷取自鄭明典臉書

受到滯留鋒面的影響，氣象局表示，今天各地仍有短延時強降雨的機會發生，尤其是中南部地區、東半部以及北部山區，還是有局部大雨、豪雨發生的機率。

氣象局也說，過去這兩天，整體累積雨量最多的地方都是在苗栗以南的地區，包括彰化、南投、台南、高雄、屏東等地，這也是五個累積雨量較高的縣市，平均降雨都有近350毫米，甚至是400毫米的情形。

氣象局表示，今天降雨較為趨緩，清晨到現在，累積雨量都很零星，不過還是集中在南部的台南、高雄、屏東等地。

氣象局表示，由於目前鋒面還是在台灣上空，不過結構相對鬆散，強對流是在鋒面南緣地區，所以南部地區還是有局部大雨、豪雨的機率出現。

至於今年第五號颱風薔琵，氣象局表示，已在今天早上8時成形，目前位在關島附近的海面上，預估行徑路徑將往西北方向，再轉北，來到日本東方海面，預估第四、五天的時候，就會逐漸轉弱為熱帶氣旋。

氣象局表示，以台灣目前雷達回波圖來看，強對流還是在台灣南側，所以今天早上分別對宜蘭地區、南部地區發不大雨特報，要注意短延時強降雨；另外台中、彰化一帶也是有些強對流在沿海地區，要注意強風、閃電等天氣型態。

氣象局說，由於鋒面還是在台灣上空今天一整天的天氣都是不穩定的，從定量降水預報圖來看，南部地區雨勢相對較大，但周五過後，配合熱力作用，各地山區、東部地區要注意短延時強降雨的情況會越來越明顯，台南、高雄、屏東還是有局部大雨的機會。

氣象局說，今、明兩天滯留鋒還是影響台灣，只是雨勢較小，周五之後，鋒面逐漸北抬，西半部地區會有短暫雨、雷雨，東部地區則轉為午後雷陣雨的天氣型態；周六之後，鋒面遠離，但是受到西南風的影響，中南部地區仍有短暫陣雨、了雨，換句話說，中南部未來一周降雨機率高一點、降雨時間也會長一點。

氣象局表示，周六後，北部、東半部地區相對是背風面，溫度會明顯回升，來到33至35度，甚至是更高，且會轉為午後雷陣雨的天氣型態。

氣象局提醒，今天蘭嶼、綠島、金門附近有八到九級的強陣風，西南沿岸的浪高也有一至兩米左右，從事海邊工作的民眾要注意安全。

氣象局 屏東 天氣動態

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