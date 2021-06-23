立陶宛熱潮興起！他好奇必玩必吃有哪些 網友：台北吃得到

立陶宛政府昨（22日）宣布9月底前將捐贈2萬劑疫苗給台灣，對於立陶宛的挺身支持，台灣民眾相當感激，社群媒體也興起有關立陶宛的相關討論，一名網友便好奇發文「立陶宛有哪些必去的景點？」，期待能在解封後到當地觀光，貼文引起熱烈討論。

對於立陶宛的慷慨支持，網友熱烈討論該如何表達謝意。民眾除湧入立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）推特留言感謝，也有民眾發現台北就可以買到立陶宛巧克力，立刻下單「爆買」，用實際行動表達感激之情。店家也發文回應，「很感謝台灣熱情的粉絲們，在看到這則新聞時，湧入我們的官網與粉絲頁。」店家更表示已將訊息傳給立陶宛的友人，「讓他們也能感受台灣人的熱情與回應。」

社群媒體上有關立陶宛的討論爆增，一名網友在PTT八卦板發文「去立陶宛有哪些必去的景點？」，他在文中說明立陶宛在波羅的海，因旅程遙遠且文化差異較大，「應該算是比較少台灣人會特別去的國家？」讓原PO好奇發問如果想去立陶宛深度旅遊，「有哪些必去的地方？必吃的美食？必買的紀念品？」

貼文釣出一名去年在立陶宛當背包客的內行網友解答，他先說明立陶宛人口大約三百萬，首都為維爾紐斯（Vilnius），人均兩萬美金上下，「物價便宜，咖啡價格普通。」此外，他也指出「立陶宛有名的大概是籃球很強，有名的景點就當初為表達反抗蘇聯的十字架山。」他補充說明對立陶宛的整體印象，並分享旅遊時拍攝的美食、風景照片，「我覺得立陶宛是個放鬆的好地方，給我一種很安靜的感覺，景點普通、民風淳樸，沒有太熱情。」

貼文曝光後，引起許多網友關注討論，「首都好美」、「推推～正在想要去立陶宛哪裡玩」、「看起來蠻普通的，但這種最棒」、「三小國一定要一起去的阿，立陶宛十字架山要推一下」、「湯的顏色好迷幻」、「去過愛沙尼亞，兩國感覺有點像，希望將來有機會也可去立陶宛看看」。