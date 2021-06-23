聽新聞
test
0:00 / 0:00
宅家防疫 2個上下肢體居家運動喚醒核心肌群
全國防疫持續三級警戒，許多民眾日常調整為居家辦公或是減少外出，降低染疫風險，但長期待在家沒運動、使用電腦久坐，導致代謝率下降、腰酸背痛。東元綜合醫院復健治療中心物理治療師鄞瑩衫傳授2個上下肢體居家運動，待在家也能動起來。
第一個是「訓練上肢與肩帶穩定運動」，將雙手伸直舉起約1.5倍肩寬，將彈力繩拉緊並且緩慢彎曲手肘，當彈力繩降至肩膀高度時停止，再緩慢以肩胛骨力量將手肘伸直推回原本位置。
初學者可使用毛巾替代，但不可以產生任何代償動作，如低頭、軀幹移動，若無法維持身體穩定，可以至頭部高度即可，反覆數次至肌肉有緊繃感或微酸感覺，即可休息，建議一天執行2至3回合。
第二個運動為「下肢與骨盆強化運動」，將雙腳打開與肩同寬，膝蓋微用力間夾住球，慢慢下蹲約30度，停住約5至10秒再慢站起，過程中大腿都必須用力夾住球。
在家可以使用毛巾、布偶和球替代，球的大小選擇需在膝蓋夾住時可以維持雙腳與肩同寬，反覆數次至肌肉有緊繃或微酸的感覺即可休息。初學者可以輕微夾住球，過程不須停住，即下蹲30度便回至站姿，同樣建議一天執行2至3回合。
鄞瑩衫說，防疫期間，雖然不能到戶外和健身房，也務必要保持良好運動習慣，像是下肢的拉筋伸展、骨盆核心肌群的運動，只要在家中就能輕鬆做，改善身體不適，維持基礎謝率，來增加人體自然免疫抗力，也藉此舒展長期宅在家的身心健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言