北捷開放1280月票「線上退費」 免外出群聚在家即完成

全國進入三級警戒後，不少企業、民眾配合防疫政策居家上班，考量購買1280月票民眾使用次數下降，台北捷運公司除推依比例退費政策後，今起也開放線上退票（https://ssl.metro.taipei/ticket1280/apply/），避免民眾出門導致群聚排隊情況。北捷表示，只要在網頁填選資料，即可依照最後一次使用紀錄，計算可退金額辦理退費，並以簡訊通知乘客，後續民眾只要憑簡訊及持原票卡至捷運車站詢問處補加值即可。

針對線上退票申請方法，北捷說明，只要在退費申請網頁輸入使用的定期票悠遊卡卡號及手機號碼，待手機收到驗證碼就完成驗證，收到申請成功並附有受理案號的簡訊，即可藉申請退費的票卡卡號及手機號碼來查詢處理進度。

若退票線上申請的定期票已到期，可立即確認最後一次使用日期，並據以計算退費金額；未到齊者，建議申請後勿於使用範圍如北捷、雙北市公車、雙北市YouBike及淡海輕軌內使用，避免影響退費金額計算，待定期票到期後，才能確定最後用日並計算退費金額。

北捷舉例，乘客A先生定期掉到期日為6月25日，最後一次搭捷運為6月10日，接著6月15日使用該票卡借用YouBike，並於6月21日辦理退票線上申請。上述情況會以6月15日為最後一次使用日，可退費日數為6月16日至6月25日，建議A先生6月21日後，勿再使用該定期票票卡，以免影響退費金額計算。

北捷表示，接獲民眾申請後，將依卡號查詢定期票可退金額，並以簡訊回覆至民眾原留手機號碼；民眾接獲簡訊後，憑簡訊內註明的卡號及案號，即可持原票卡洽任何捷運車站詢問處，辦理退費金額補加值，補加值沒有期限，民眾可待疫情趨緩後再前往辦理，但須妥善保留簡訊以方便快速辦理。

另外，先前已至捷運車站填寫表單辦理定期票退票的民眾，就無須再重複線上申請退票。 北捷表示，因應疫情影響，已放寬定期票退費標準，購買1280月票者若在使用效期內受到影響，可於1年內持票卡至車站詢問處辦理退費。

未使用天數，以最後一次使用日的次日起至到期日的未使用天數，依比例退費，不收手續費且無需檢附證明文件，此彈性退費方案截止日期，將視疫情狀況再行公告。