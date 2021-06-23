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星宇小七概念店敦北門市開幕 天花板飛機會巡航

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自星宇航空官網臉書
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星宇航空統一超商7-ELEVEN合作，打造出全台第一家以航空主題為概念的門市，昨(22)日在北市敦化北路上正式開幕，吸引不少星宇迷前往朝聖，整間概念店還原航廈和桃機跑道編號，商店門口標示著「Terminal 7, Gate 11」字樣，店內還標有門市座標經緯度，刷新與粉絲的互動儀式。

擷自星宇航空官網臉書
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這間全台首家的航空主題小七門市，延續機身塗裝特色，並將機坪的跑道巧妙納入招牌的設計，廊道上的樑柱還刻有門市座標經緯度的標示，加上冷藏商品區上的世界時鐘，在天花板上，還有一架模擬飛機會定點巡航，加上垂手可得的星宇週邊商品，讓星宇迷離星宇航空更貼近。

門市內還設有一「初號機神祕機窗」，展示機上備品、開航登機封套、首航杯等極具意義的典藏品，由於地點就位在台北小巨蛋的對面，民眾可搭乘捷運方便到達。看到台北門市開幕，也有在台中和高雄的網友敲碗求在中南部也開一家，也有不少粉絲發現，這家門市有賣近期熱銷的星宇口罩，不用再上網訂，這家門市可直接現場挑選購買。

擷自星宇航空官網臉書
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星宇航空 統一超商

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