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多囊性卵巢症候群患者染疫風險高 醫籲減肥打疫苗預防

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院婦產科醫師魏沛秝指出，多囊性卵巢症候群是常見的婦科疾病，據近期英國研究團隊發現，患有此疾的女性染上新冠肺炎的風險，比非患者高出51%。圖／長安醫院提供
長安醫院婦產科醫師魏沛秝指出，多囊性卵巢症候群是常見的婦科疾病，據近期英國研究團隊發現，患有此疾的女性染上新冠肺炎的風險，比非患者高出51%。圖／長安醫院提供

長安醫院婦產科醫師魏沛秝指出，多囊性卵巢症候群是常見的婦科疾病，據近期英國研究團隊發現，患有此疾的女性染上新冠肺炎的風險，比非患者高出51%，台灣的盛行率大約是5至10%，如果不治療容易經期不順、甚至不孕，日後也是糖尿病和代謝症候群的高危險群，呼籲病患一定要控制體重，才能改善症狀，並打疫苗做好防疫，以降低染疫風險。

魏沛秝說，多囊性卵巢是一種賀爾蒙失調、卵巢不能正常排卵的病症，好發在生育年齡，如果月經不規則、或不正常出血，或還有雄性化的表現，例如痘痘增多、體毛過多，則很可能罹患多囊性卵巢，若未及時接受專業治療，長期會導致難以受孕，或子宮內膜癌、第二型糖尿病、心血管疾病等發生的機率也比一般人高。

她表示，多囊性卵巢患者通常有肥胖的問題，因此治療最重要的一招就是控制體重，再來就是定期吃黃體素催經，或避孕藥來改善月經不順的狀況，同時也要在新陳代謝科治療內分泌以避免三高問題，如果有機會打新冠肺炎疫苗更應該接種。

魏沛秝提醒，多囊性卵巢症候群患者並不會感到嚴重的不適，也因此容易忽視身體警訊，建議若有月經不規則或不容易懷孕等異狀時，立即就醫檢查，才能及早接受治療。

新冠肺炎 患者 疫苗

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