西半部慎防局部豪雨 專家估鋒面滯留到明天

今天持續受到梅雨鋒面滯留及西南風的影響，天氣仍然不穩定，各地都容易有短暫陣雨，天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，尤其西半部還是會有局部豪雨發生的可能性，山區注意連日大雨容易有山崩落石，平地則要確保居家附近的排水暢通。降雨也造成各地白天高溫普遍都降到30度以下，沒有像之前那麼悶熱。

他說，預計鋒面雲系會一直滯留到明天，不過影響最顯著，雨勢最明顯的時間是昨天和今天，明天鋒面雲系的結構將稍減弱，預計降雨也會略微緩和。

賴忠瑋表示，周五隨著鋒面雲系離開，各地降雨會更加趨緩。周六台灣完全脫離鋒面雲系的影響，不過仍有西南風，迎風面的中南部仍有短暫陣雨，夜晚到清晨沿海的天氣較不穩定，白天則要留意平地及山區的午後雷雨。北部又會回到之前相對較悶熱的天氣，不過中午過後也會有熱對流發展。

賴忠瑋說，下周一又將有鋒面雲系南下到台灣北部海面附近，大氣轉趨不穩定，各地降雨機率增加，並會持續到下周二左右，預計周三起鋒面雲系再北抬，加上西南風帶來的潮濕空氣會減少，台灣將再回到悶熱且降雨機率低的天氣型態。

目前在關島附近有一個熱帶性低氣壓，正在逐漸發展中，賴忠瑋表示，預計今明兩天有機會增強成為颱風，不過未來的移動方向，將會以偏北為主，朝日本南方至東方海面移動，影響台灣的機率較低。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天還是有陣雨發展，預期整體雨勢比昨天少，但還是要留意局部較大雨勢。明後天鋒面結構減弱略北抬，降雨會趨緩一些。關島附近的熱低壓，預計今天有機會生成今年第五號颱風薔琵，預期沿著高壓環流往北前進。近期想去關島朋友也要注意，7月進入颱風季，當地也是颱風好發之地，很容易受到影響。