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三級警戒「微解封」？再延長2周？ 今拍板

薔琵颱風最快今生成 吳德榮：將併入梅雨鋒

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶低壓路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
熱帶低壓路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶低壓今天將發展成第5號颱風薔琵，逐漸向北迴轉，併入梅雨鋒，對台無影響。6月底颱風的形成常被視為梅雨季結束的徵兆，主要原因是原本南北氣團對峙的梅雨型態，常會被颱風所破壞；不過，即將形成的薔琵，由於強度很弱，並沒有能力成為今年梅雨季的終結者。

他說，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至周五典型梅雨滯留鋒在台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然能對各水庫繼續挹注更多的儲水，但對於致災的可能性，還是要注意防範。今天各地雲量多、又有雨，天氣稍涼；北部24至30度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至34度。

吳德榮說，周六至下周三梅雨滯留鋒北移，但太平洋高壓並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣、源源不絕，多雨的型態持續。迎風面中南部不定時降雨、有較大雨勢，應注意劇烈天氣及過多的降雨；背風面的北部、東半部則天氣炎熱、氣溫偏高，午後亦有降雨機率。

他說，下周四、周五為模式末期的模擬，因學理限制而產生的不確定性會比較大。歐洲模式模擬太平洋高壓緩慢增強，脫離多雨的型態，逐漸進入夏季型的天氣；但美國模式(GFS)則模擬太平洋高壓仍然偏弱，多雨的型態會多拖幾天；故應持續觀察最新資料的調整。

梅雨 颱風

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